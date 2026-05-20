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Esports World Cup 2026 muda sede do torneio da Arábia Saudita para a França, diante da guerra no Irã

Apesar do conflito na região, a organização afirmou que pretende dar impulso à estratégia de expansão internacional da competição

Ralf Reichert, CEO da Esports Foundation, ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron (Divulgação)

Ralf Reichert, CEO da Esports Foundation, ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron (Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de maio de 2026 às 14h41.

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A Esports Foundation anunciou nesta quarta-feira, 20, que a edição de 2026 da Esports World Cup (EWC) acontecerá em Paris, na França. O torneio será disputado entre 6 de julho e 23 de agosto e marcará a primeira vez em que o evento ocorrerá fora da Arábia Saudita.

Segundo o comunicado da organização, a decisão faz parte de uma estratégia de expansão internacional da competição. A fundação informou que antecipou o plano após um processo de avaliação e diante do cenário regional, diante da guerra envolvendo o Irã, Israel e Estados Unidos.

Por outro lado, a Esports Foundation disse que o propósito principal da decisão é oferecer previsibilidade para atletas, clubes, publishers, parceiros comerciais e público, mantendo a estrutura competitiva e o porte do campeonato.

“Riade ajudou a transformar a Esports World Cup em um fenômeno global. Riade é a casa da EWC e um dos principais polos de esports do mundo, impulsionado por uma comunidade incrível de fãs e por uma ambição de longo prazo para o futuro do esporte", afirmou Ralf Reichert, CEO da Esports Foundation.

E acrescenta: "Neste ano, estamos empolgados em levar a EWC para Paris, em sua primeira edição fora da Arábia Saudita. Paris já recebeu alguns dos maiores eventos esportivos do mundo e é uma das grandes capitais globais do esporte, da cultura e do entretenimento. Junto da paixão dos fãs franceses e do forte apoio local que recebemos, estamos animados para levar a comunidade global dos esports até lá para o próximo capítulo da EWC. Paris agora se torna o primeiro capítulo internacional da história da EWC.”

Mais de 700 mil espectadores ao redor do mundo

A mudança de sede ocorre após duas edições consecutivas realizadas em Riade. De acordo com a Esports Foundation, a competição registrou, em 2025, mais de 750 milhões de espectadores globais e superou 350 milhões de horas assistidas. O torneio também atingiu pico simultâneo próximo de 8 milhões de espectadores.

A organização informou ainda que a transmissão da EWC ocorreu em 28 plataformas, com apoio de 97 parceiros de mídia e mais de 800 canais, em 35 idiomas diferentes, alcançando audiência em 140 países.

A edição de 2025 reunirá mais de 2 mil atletas e 200 clubes de mais de 100 países. Os competidores disputarão 25 torneios em 24 modalidades, com premiação superior a US$ 75 milhões.

A Esports Foundation informou que novos detalhes sobre a realização da EWC 2026 em Paris serão divulgados nas próximas semanas. Segundo a organização, clubes, equipes, jogadores e fãs que já possuem ingressos receberão contato direto com orientações adicionais.

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