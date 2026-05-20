Esports World Cup 2026 muda sede do torneio da Arábia Saudita para a França, diante da guerra no Irã

A Esports Foundation anunciou nesta quarta-feira, 20, que a edição de 2026 da Esports World Cup (EWC) acontecerá em Paris, na França. O torneio será disputado entre 6 de julho e 23 de agosto e marcará a primeira vez em que o evento ocorrerá fora da Arábia Saudita.

Segundo o comunicado da organização, a decisão faz parte de uma estratégia de expansão internacional da competição. A fundação informou que antecipou o plano após um processo de avaliação e diante do cenário regional, diante da guerra envolvendo o Irã, Israel e Estados Unidos.

Por outro lado, a Esports Foundation disse que o propósito principal da decisão é oferecer previsibilidade para atletas, clubes, publishers, parceiros comerciais e público, mantendo a estrutura competitiva e o porte do campeonato.

“Riade ajudou a transformar a Esports World Cup em um fenômeno global. Riade é a casa da EWC e um dos principais polos de esports do mundo, impulsionado por uma comunidade incrível de fãs e por uma ambição de longo prazo para o futuro do esporte", afirmou Ralf Reichert, CEO da Esports Foundation.

E acrescenta: "Neste ano, estamos empolgados em levar a EWC para Paris, em sua primeira edição fora da Arábia Saudita. Paris já recebeu alguns dos maiores eventos esportivos do mundo e é uma das grandes capitais globais do esporte, da cultura e do entretenimento. Junto da paixão dos fãs franceses e do forte apoio local que recebemos, estamos animados para levar a comunidade global dos esports até lá para o próximo capítulo da EWC. Paris agora se torna o primeiro capítulo internacional da história da EWC.”

Mais de 700 mil espectadores ao redor do mundo

A mudança de sede ocorre após duas edições consecutivas realizadas em Riade. De acordo com a Esports Foundation, a competição registrou, em 2025, mais de 750 milhões de espectadores globais e superou 350 milhões de horas assistidas. O torneio também atingiu pico simultâneo próximo de 8 milhões de espectadores.

A organização informou ainda que a transmissão da EWC ocorreu em 28 plataformas, com apoio de 97 parceiros de mídia e mais de 800 canais, em 35 idiomas diferentes, alcançando audiência em 140 países.

A edição de 2025 reunirá mais de 2 mil atletas e 200 clubes de mais de 100 países. Os competidores disputarão 25 torneios em 24 modalidades, com premiação superior a US$ 75 milhões.

A Esports Foundation informou que novos detalhes sobre a realização da EWC 2026 em Paris serão divulgados nas próximas semanas. Segundo a organização, clubes, equipes, jogadores e fãs que já possuem ingressos receberão contato direto com orientações adicionais.