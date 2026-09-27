Quer dormir em um jato de luxo particular? Este aceita reservas

Lounge do PytchAir, com poltronas de couro e painéis de madeira do jato executivo dos anos 1980 (Reprodução)
Jonalista colaborador
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 06h42.
Um Boeing 727 que voou como jato particular entre 1981 e 2012 está disponível para hospedagem em Bristol, no oeste da Inglaterra. Batizado de PytchAir, o avião fica em um terreno industrial no bairro de Brislington, em cima de uma estrutura de contêineres de navio. Desde o início de 2024, recebe até quatro hóspedes pelo Airbnb, onde tem nota 4,75 em 145 avaliações.
O dono é o empresário britânico-australiano Johnny Palmer, fundador da empresa de tecnologia Pytch. Ele comprou a fuselagem em 2020 com a ideia inicial de transformar o avião em escritório e espaço de eventos. Em 2024, a diária começava em £ 350 (cerca de R$ 2,4 mil), com mínimo de duas noites.
O avião é um 727-46 que fez o primeiro voo em novembro de 1967 e foi entregue à Japan Airlines no mês seguinte. Em 1975, passou para a companhia alemã Hapag-Lloyd, onde operou até maio de 1981. Naquele ano, foi convertido em jato executivo e passou por diferentes donos privados até ser aposentado em 2012, com um último pouso no aeródromo de Filton, em Bristol. Depois, seguiu para o Cotswold Airport, em Kemble, onde teve peças retiradas para outros aviões.
Palmer acompanhava a fuselagem desde 2018, mas a prefeitura de Bristol só deu a licença em outubro de 2020. Para isso, ele precisou pedir uma aprovação urbanística completa, igual à exigida para construir uma casa. O empresário nunca revelou quanto pagou pelo 727, mas contou ao Business Insider que ganhou desconto porque o avião veio sem asas, motores e cauda.
A mudança para Bristol aconteceu em fevereiro de 2021, quase um mês depois do previsto, porque o terreno encharcado do aeroporto poderia deixar o avião atolado. A fuselagem, com cerca de 40 metros de comprimento, percorreu as rodovias M5 e M4 com escolta policial, ocupando duas faixas a cerca de 32 km/h. No destino, um guindaste colocou o avião sobre os contêineres.
Em março de 2022, os artistas de rua Harriet Wood, Curtis Hylton e Hasan Kamil pintaram a fuselagem, e os contêineres que a sustentam foram decorados com nuvens. Por dentro, Palmer decidiu restaurar o que encontrou. Ficaram os painéis de nogueira, os detalhes dourados e os cristais instalados quando o avião virou jato particular, numa estética que ele chama de kitsch bilionário dos anos 1980.
O anúncio lista duas salas, cama king size, duas camas de solteiro, três banheiros, chuveiro, cozinha completa e a cabine de comando equipada. Do lado de fora, um deck tem ofurô, sauna e um chuveiro instalado embaixo da fuselagem. Segundo a revista Maxim, a hospedagem usa energia de mais de 300 painéis solares. No começo de 2025, o Telegraph registrava diárias de até £ 850 (cerca de R$ 5,8 mil).
O 727 ganhou fama internacional em janeiro de 2025, quando veículos britânicos e americanos passaram a apresentar o avião como antigo jato de Pablo Escobar. Nenhum registro público comprova a ligação com o narcotraficante colombiano, e o próprio Palmer admite que parte da história da aeronave segue desconhecida.
No mesmo terreno, chamado Skyline Park, o empresário instalou um segundo avião, o Ground Force. É um 727-200 fabricado em 1981 e usado como jato VIP durante toda a vida operacional. Registrado como M-STAR, ficou em serviço executivo até o início da década de 2020. O avião está suspenso sobre uma estrutura de vários andares feita com contêineres reaproveitados e mantém cinema, área de festa em estilo boate e suíte privativa.
O complexo tem ainda um spa na cobertura com sauna, banheiras de gelo e ofurô, além de um lounge montado com a primeira classe de um Boeing 747. O Ground Force fica fora do Airbnb e só aceita reservas diretas para fins de semana, eventos e encontros de empresas.