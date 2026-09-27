IA já entende vídeo e voz em tempo real; como isso muda a forma como as empresas atendem clientes

Uma pessoa liga para o suporte porque não consegue configurar um equipamento. Ela pode mostrar o problema pela câmera e ao mesmo tempo, a IA escuta o que está sendo dito e analisa as imagens recebidas para orientar os próximos passos.

É esse tipo de interação que os avanços em IA multimodal começam a tornar possível no atendimento ao cliente.

A tecnologia consegue processar diferentes tipos de informação ao mesmo tempo, como texto, voz, imagens e vídeo, aproximando a conversa com um agente virtual de uma interação mais completa.

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A IA passa a ouvir e enxergar o contexto

Nos atendimentos tradicionais por chatbot, a empresa recebe principalmente aquilo que o cliente consegue escrever.

Com a IA multimodal, o contexto será ser ampliado durante a conversa. Uma pessoa pode mostrar um código de erro, apresentar um produto com defeito ou compartilhar a tela de um aplicativo.

A inteligência pode usar essas informações junto com o que foi dito para formular uma resposta.

O Google, por exemplo, vem ampliando recursos de conversação em tempo real que combinam voz e câmera. Em março de 2026, o Search Live passou a permitir conversas multimodais em mais de 200 países e territórios onde o Modo IA está disponível.

Mais recentemente, a empresa apresentou recursos de diálogo capazes de processar informações visuais em tempo real.

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O tom de voz também entra na conversa

A voz acrescenta informações que desaparecem quando uma interação é transformada em texto. Pausas, velocidade da fala e outros aspectos da conversa podem fornecer contexto sobre o que está acontecendo.

Isso pode ser útil em situações nas quais o cliente está confuso, com dificuldade para explicar o problema ou precisa resolver uma questão rapidamente.

A IA pode adaptar a condução da conversa, fazer perguntas adicionais ou encaminhar o atendimento para uma pessoa quando a situação exigir. O ganho mais concreto está na quantidade de informação disponível para o atendimento.

O atendimento pode acontecer enquanto a IA age

A evolução da voz em tempo real também reduz uma das características mais artificiais dos atendimentos automatizados: a necessidade de esperar cada resposta antes de continuar.

Novas tecnologias permitem que a IA converse enquanto executa tarefas em segundo plano. Em uma situação de suporte, isso pode significar consultar informações de uma conta, verificar uma política ou realizar uma ação autorizada sem interromper completamente a conversa.

Empresas já usam agentes de voz para atendimento em diferentes canais. A OpenAI, por exemplo, relata aplicações de agentes capazes de atuar por voz, chat, WhatsApp e web, enquanto soluções empresariais da companhia permitem combinar atendimento automatizado, regras e encaminhamento para profissionais humanos.

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Casos simples e repetitivos podem ser resolvidos diretamente pela IA, enquanto situações que envolvem exceções, negociações ou decisões mais delicadas podem chegar ao atendente já acompanhadas do contexto reunido durante a conversa.