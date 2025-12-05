Copa do Mundo 2026: veja como ficou o Grupo D

Copa do Mundo 2026: torneio será dividido entre México, Estados Unidos e Canadá (Fifa/Divulgação)
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 18h14.
O Grupo D da Copa do Mundo de 2026 foi definido no sorteio realizado em Washington, nos Estados Unidos. A competição terá um formato inédito, com 48 seleções divididas em 12 grupos, e será sediada por México, Canadá e Estados Unidos.
Os Estados Unidos jogam em casa e chegam com a expectativa de passar da fase de grupos. O Paraguai promete trazer novamente uma solidez defensiva. A quarta vaga será definida em março de 2026, e pode adicionar um tempero europeu ao grupo, com seleções como Turquia ou Romênia, que têm histórico competitivo.