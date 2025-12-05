Esporte

Copa do Mundo 2026: veja como ficou o Grupo D

Os Estados Unidos jogam em casa e chegam com a expectativa de passar da fase de grupos

Copa do Mundo 2026: torneio será dividido entre México, Estados Unidos e Canadá (Fifa/Divulgação)

Copa do Mundo 2026: torneio será dividido entre México, Estados Unidos e Canadá (Fifa/Divulgação)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 18h14.

O Grupo D da Copa do Mundo de 2026 foi definido no sorteio realizado em Washington, nos Estados Unidos. A competição terá um formato inédito, com 48 seleções divididas em 12 grupos, e será sediada por México, Canadá e Estados Unidos.

Composição do Grupo D

  • Estados Unidos (cabeça de chave e país-sede)
  • Austrália
  • Paraguai
  • Repescagem Europeia C (vaga disputada entre Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo).

Análise do Grupo D

Os Estados Unidos jogam em casa e chegam com a expectativa de passar da fase de grupos. O Paraguai promete trazer novamente uma solidez defensiva. A quarta vaga será definida em março de 2026, e pode adicionar um tempero europeu ao grupo, com seleções como Turquia ou Romênia, que têm histórico competitivo.

Contexto do torneio

  • Formato: 12 grupos com 4 seleções; avançam os dois primeiros e os oito melhores terceiros colocados para a fase de 32 equipes.
  • Datas: 11 de junho a 19 de julho de 2026.
  • Abertura: México x África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México.
  • Final: MetLife Stadium, Nova Jersey, em 19 de julho.
Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

Mais de Esporte

Copa do Mundo 2026: veja como ficou o Grupo B

Copa do Mundo 2026: veja como ficou o Grupo A

Copa do Mundo 2026: quem está no grupo K? Veja os adversários de Portugal

Copa do Mundo 2026: quem está no grupo G? Veja os adversários da Bélgica

Mais na Exame

Mundo

‘Doutrina Monroe’: entenda o conceito que Trump defende no cenário global

Pop

Como o Spotify calculou a 'idade musical' no Wrapped 2025?

Apresentado por GOVERNO DO PARÁ

Pará abre mais de 49 mil vagas formais e lidera emprego no Norte em 2025

Brasil

De início aos 21 anos ao Senado: a trajetória política de Flávio Bolsonaro