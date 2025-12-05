Copa do Mundo 2026: veja como ficou o Grupo D

O Grupo D da Copa do Mundo de 2026 foi definido no sorteio realizado em Washington, nos Estados Unidos. A competição terá um formato inédito, com 48 seleções divididas em 12 grupos, e será sediada por México, Canadá e Estados Unidos.

Composição do Grupo D Estados Unidos (cabeça de chave e país-sede)

(cabeça de chave e país-sede) Austrália

Paraguai

Repescagem Europeia C (vaga disputada entre Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo). Análise do Grupo D Os Estados Unidos jogam em casa e chegam com a expectativa de passar da fase de grupos. O Paraguai promete trazer novamente uma solidez defensiva. A quarta vaga será definida em março de 2026, e pode adicionar um tempero europeu ao grupo, com seleções como Turquia ou Romênia, que têm histórico competitivo. Contexto do torneio Formato : 12 grupos com 4 seleções; avançam os dois primeiros e os oito melhores terceiros colocados para a fase de 32 equipes.

: 12 grupos com 4 seleções; avançam os dois primeiros e os oito melhores terceiros colocados para a fase de 32 equipes. Datas : 11 de junho a 19 de julho de 2026.

: 11 de junho a 19 de julho de 2026. Abertura : México x África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

: México x África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Final: MetLife Stadium, Nova Jersey, em 19 de julho.