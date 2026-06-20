Esporte

Fase de grupos copa 2026

Equador x Curaçau: veja horário, onde assistir e informações do jogo pela Copa do Mundo de 2026

Seleções buscam recuperação após derrotas na estreia pelo Grupo E do Mundial

Ecuador's defender #17 Angelo Preciado kicks the ball during the 2026 World Cup Group E football match between Ivory Coast and Ecuador at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 14, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Ecuador's defender #17 Angelo Preciado kicks the ball during the 2026 World Cup Group E football match between Ivory Coast and Ecuador at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 14, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de junho de 2026 às 05h00.

Equador e Curaçau se enfrentam neste sábado, 20, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. O duelo será disputado às 21h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, na Cidade do Kansas, nos Estados Unidos.

As duas equipes tentam reagir após resultados negativos na primeira rodada. O Equador foi derrotado pela Costa do Marfim por 1 a 0, enquanto Curaçau perdeu por 7 a 1 para os alemães.

Onde assistir a Equador x Curaçau?

A partida terá transmissão ao vivo pela Cazé TV.

Que horas é o jogo de Equador x Curaçau?

O confronto será realizado às 21h (horário de Brasília) deste sábado, 20 de junho.

Local do jogo

Arrowhead Stadium, na Cidade do Kansas, nos Estados Unidos.

Grupo do Equador na Copa do Mundo

Grupo E:

  • Alemanha
  • Costa do Marfim
  • Equador
  • Curaçau

Grupo de Curaçau na Copa do Mundo

Grupo E:

  • Alemanha
  • Costa do Marfim
  • Equador
  • Curaçau
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