Equador x Curaçau: veja horário, onde assistir e informações do jogo pela Copa do Mundo de 2026

Equador e Curaçau se enfrentam neste sábado, 20, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. O duelo será disputado às 21h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, na Cidade do Kansas, nos Estados Unidos.

As duas equipes tentam reagir após resultados negativos na primeira rodada. O Equador foi derrotado pela Costa do Marfim por 1 a 0, enquanto Curaçau perdeu por 7 a 1 para os alemães.

Onde assistir a Equador x Curaçau?

A partida terá transmissão ao vivo pela Cazé TV.

Que horas é o jogo de Equador x Curaçau?

O confronto será realizado às 21h (horário de Brasília) deste sábado, 20 de junho.

Local do jogo

Arrowhead Stadium, na Cidade do Kansas, nos Estados Unidos.

Grupo do Equador na Copa do Mundo

Grupo E:

Alemanha

Costa do Marfim

Equador

Curaçau

Grupo de Curaçau na Copa do Mundo

Grupo E: