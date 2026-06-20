Equador x Curaçau: veja horário, onde assistir e informações do jogo pela Copa do Mundo de 2026

Ecuador's defender #17 Angelo Preciado kicks the ball during the 2026 World Cup Group E football match between Ivory Coast and Ecuador at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 14, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de junho de 2026 às 05h00.
Equador e Curaçau se enfrentam neste sábado, 20, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. O duelo será disputado às 21h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, na Cidade do Kansas, nos Estados Unidos.
As duas equipes tentam reagir após resultados negativos na primeira rodada. O Equador foi derrotado pela Costa do Marfim por 1 a 0, enquanto Curaçau perdeu por 7 a 1 para os alemães.
A partida terá transmissão ao vivo pela Cazé TV.
O confronto será realizado às 21h (horário de Brasília) deste sábado, 20 de junho.
Arrowhead Stadium, na Cidade do Kansas, nos Estados Unidos.
Grupo E:
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