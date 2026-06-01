Esporte

Brasil goleia, Alemanha atropela e EUA supera Senegal: como chegam as seleções na Copa do Mundo

Amistosos pré-Mundial seguem a todo vapor, com favoritos ajustando detalhes, testando formações e acumulando sinais importantes antes da estreia

Igor Thiago e Endrick: dupla atuou no segundo tempo da vitória do Brasil ( Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Igor Thiago e Endrick: dupla atuou no segundo tempo da vitória do Brasil ( Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 1 de junho de 2026 às 09h58.

Com a Copa do Mundo cada vez mais próxima, as seleções intensificam os ajustes finais em uma maratona de amistosos espalhados pelos Estados Unidos, Canadá, México e outros países.

Entre goleadas, testes de elenco e atuações de peso, alguns favoritos já começaram a se destacar antes da bola rolar no Mundial.

O Brasil de Carlo Ancelotti, a Alemanha e os Estados Unidos estiveram entre os principais destaques dos últimos dias de preparação.

Brasil, Alemanha e EUA lideram os destaques da rodada

O Brasil deu mais uma demonstração ofensiva sob comando de Carlo Ancelotti ao atropelar o Panamá por 6 a 2, no Maracanã, em seu penúltimo amistoso antes da Copa.

Vinicius Junior abriu o placar logo cedo com um chute de longa distância, mas a seleção panamenha empatou após desvio contra de Matheus Cunha.

Antes do intervalo, Casemiro recolocou a Seleção em vantagem, e a etapa final virou festival brasileiro: Rayan marcou seu primeiro gol com a camisa do Brasil, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos ampliaram o marcador. Carlos Harvey ainda descontou com um belo gol para os panamenhos.

Quem também convenceu foi a Alemanha. Em atuação dominante, os alemães bateram a Finlândia por 4 a 0. Deniz Undav comandou a vitória com dois gols e uma assistência, participando diretamente de três tentos da equipe.

Florian Wirtz e Jamal Musiala completaram o placar no penúltimo compromisso preparatório antes do Mundial.

Nos Estados Unidos, um dos jogos mais interessantes da rodada terminou com vitória americana por 3 a 2 sobre Senegal. Sergiño Dest e Christian Pulisic construíram vantagem cedo, mas Sadio Mané apareceu duas vezes para buscar o empate.

No fim, Folarin Balogun garantiu o triunfo da equipe de Mauricio Pochettino em Charlotte.

México vence, Japão embala e outros resultados dos amistosos

Coanfitrião da Copa, o México segue acumulando resultados positivos. Depois do 2 a 0 sobre Gana, a equipe derrotou a Austrália por 1 a 0, com gol de Johan Vásquez.

O Japão precisou de paciência para superar a Islândia por 1 a 0, em partida marcada pela despedida de Maya Yoshida da seleção. O gol da vitória saiu apenas no fim, com Koki Ogawa.

A Suíça mostrou força diante da Jordânia, também classificada para o Mundial, ao vencer por 4 a 1. Breel Embolo, Dan Ndoye, Granit Xhaka e Christian Fassnacht marcaram para os suíços.

Quais foram os resultados dos amistosos da Copa?

  • Cabo Verde 3 x 0 Sérvia
  • Tchéquia 2 x 1 Kosovo
  • Escócia 4 x 1 Curaçao
  • Equador 2 x 1 Arábia Saudita
  • República da Coreia 5 x 0 Trinidad e Tobago
  • Irã 3 x 1 Gâmbia
  • Egito 1 x 0 Rússia
  • República da Irlanda 1 x 0 Catar
  • Marrocos 5 x 0 Burundi
  • Bósnia e Herzegovina 0 x 0 Macedônia do Norte
  • África do Sul 0 x 0 Nicarágua
  • Iraque 1 x 0 Andorra

Quais são os próximos amistosos pré-Copa?

1º de junho

  • Áustria x Tunísia
  • Canadá x Uzbequistão
  • Noruega x Suécia
  • Turquia x Macedônia do Norte
  • Colômbia x Costa Rica

2 de junho

  • Croácia x Bélgica
  • País de Gales x Gana
  • Haiti x Nova Zelândia
  • Marrocos x Madagascar

3 de junho

  • RD do Congo x Dinamarca
  • Holanda x Argélia
  • Panamá x República Dominicana
  • República da Coreia x El Salvador

4 de junho

  • França x Costa do Marfim
  • Guatemala x Tchéquia
  • Espanha x Iraque
  • Suécia x Grécia
  • México x Sérvia

5 de junho

  • Canadá x República da Irlanda
  • Haiti x Peru
  • Paraguai x Nicarágua

6 de junho

  • Argentina x Honduras
  • Austrália x Suíça
  • Bélgica x Tunísia
  • Brasil x Egito
  • Inglaterra x Nova Zelândia
  • Portugal x Chile
  • EUA x Alemanha
  • Panamá x Bósnia e Herzegovina

7 de junho

  • Colômbia x Jordânia
  • Croácia x Eslovênia
  • Equador x Guatemala
  • Marrocos x Noruega

8 de junho

  • França x Irlanda do Norte
  • Peru x Espanha
  • Holanda x Uzbequistão

9 de junho

  • Argentina x Islândia
  • Arábia Saudita x Senegal
  • RD do Congo x Chile

10 de junho

  • Inglaterra x Costa Rica
  • Guatemala x Áustria
  • Portugal x Nigéria
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