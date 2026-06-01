Brasil goleia, Alemanha atropela e EUA supera Senegal: como chegam as seleções na Copa do Mundo

Com a Copa do Mundo cada vez mais próxima, as seleções intensificam os ajustes finais em uma maratona de amistosos espalhados pelos Estados Unidos, Canadá, México e outros países.

Entre goleadas, testes de elenco e atuações de peso, alguns favoritos já começaram a se destacar antes da bola rolar no Mundial.

O Brasil de Carlo Ancelotti, a Alemanha e os Estados Unidos estiveram entre os principais destaques dos últimos dias de preparação.

Brasil, Alemanha e EUA lideram os destaques da rodada

O Brasil deu mais uma demonstração ofensiva sob comando de Carlo Ancelotti ao atropelar o Panamá por 6 a 2, no Maracanã, em seu penúltimo amistoso antes da Copa.

Vinicius Junior abriu o placar logo cedo com um chute de longa distância, mas a seleção panamenha empatou após desvio contra de Matheus Cunha.

Antes do intervalo, Casemiro recolocou a Seleção em vantagem, e a etapa final virou festival brasileiro: Rayan marcou seu primeiro gol com a camisa do Brasil, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos ampliaram o marcador. Carlos Harvey ainda descontou com um belo gol para os panamenhos.

Quem também convenceu foi a Alemanha. Em atuação dominante, os alemães bateram a Finlândia por 4 a 0. Deniz Undav comandou a vitória com dois gols e uma assistência, participando diretamente de três tentos da equipe.

Florian Wirtz e Jamal Musiala completaram o placar no penúltimo compromisso preparatório antes do Mundial.

Nos Estados Unidos, um dos jogos mais interessantes da rodada terminou com vitória americana por 3 a 2 sobre Senegal. Sergiño Dest e Christian Pulisic construíram vantagem cedo, mas Sadio Mané apareceu duas vezes para buscar o empate.

No fim, Folarin Balogun garantiu o triunfo da equipe de Mauricio Pochettino em Charlotte.

México vence, Japão embala e outros resultados dos amistosos

Coanfitrião da Copa, o México segue acumulando resultados positivos. Depois do 2 a 0 sobre Gana, a equipe derrotou a Austrália por 1 a 0, com gol de Johan Vásquez.

O Japão precisou de paciência para superar a Islândia por 1 a 0, em partida marcada pela despedida de Maya Yoshida da seleção. O gol da vitória saiu apenas no fim, com Koki Ogawa.

A Suíça mostrou força diante da Jordânia, também classificada para o Mundial, ao vencer por 4 a 1. Breel Embolo, Dan Ndoye, Granit Xhaka e Christian Fassnacht marcaram para os suíços.

Quais foram os resultados dos amistosos da Copa?

Cabo Verde 3 x 0 Sérvia

Tchéquia 2 x 1 Kosovo

Escócia 4 x 1 Curaçao

Equador 2 x 1 Arábia Saudita

República da Coreia 5 x 0 Trinidad e Tobago

Irã 3 x 1 Gâmbia

Egito 1 x 0 Rússia

República da Irlanda 1 x 0 Catar

Marrocos 5 x 0 Burundi

Bósnia e Herzegovina 0 x 0 Macedônia do Norte

África do Sul 0 x 0 Nicarágua

Iraque 1 x 0 Andorra

Quais são os próximos amistosos pré-Copa?

1º de junho

Áustria x Tunísia

Canadá x Uzbequistão

Noruega x Suécia

Turquia x Macedônia do Norte

Colômbia x Costa Rica

2 de junho

Croácia x Bélgica

País de Gales x Gana

Haiti x Nova Zelândia

Marrocos x Madagascar

3 de junho

RD do Congo x Dinamarca

Holanda x Argélia

Panamá x República Dominicana

República da Coreia x El Salvador

4 de junho

França x Costa do Marfim

Guatemala x Tchéquia

Espanha x Iraque

Suécia x Grécia

México x Sérvia

5 de junho

Canadá x República da Irlanda

Haiti x Peru

Paraguai x Nicarágua

6 de junho

Argentina x Honduras

Austrália x Suíça

Bélgica x Tunísia

Brasil x Egito

Inglaterra x Nova Zelândia

Portugal x Chile

EUA x Alemanha

Panamá x Bósnia e Herzegovina

7 de junho

Colômbia x Jordânia

Croácia x Eslovênia

Equador x Guatemala

Marrocos x Noruega

8 de junho

França x Irlanda do Norte

Peru x Espanha

Holanda x Uzbequistão

9 de junho

Argentina x Islândia

Arábia Saudita x Senegal

RD do Congo x Chile

10 de junho