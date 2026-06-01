Brasil goleia, Alemanha atropela e EUA supera Senegal: como chegam as seleções na Copa do Mundo

Igor Thiago e Endrick: dupla atuou no segundo tempo da vitória do Brasil ( Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Colaboradora
Publicado em 1 de junho de 2026 às 09h58.
Com a Copa do Mundo cada vez mais próxima, as seleções intensificam os ajustes finais em uma maratona de amistosos espalhados pelos Estados Unidos, Canadá, México e outros países.
Entre goleadas, testes de elenco e atuações de peso, alguns favoritos já começaram a se destacar antes da bola rolar no Mundial.
O Brasil de Carlo Ancelotti, a Alemanha e os Estados Unidos estiveram entre os principais destaques dos últimos dias de preparação.
O Brasil deu mais uma demonstração ofensiva sob comando de Carlo Ancelotti ao atropelar o Panamá por 6 a 2, no Maracanã, em seu penúltimo amistoso antes da Copa.
Vinicius Junior abriu o placar logo cedo com um chute de longa distância, mas a seleção panamenha empatou após desvio contra de Matheus Cunha.
Antes do intervalo, Casemiro recolocou a Seleção em vantagem, e a etapa final virou festival brasileiro: Rayan marcou seu primeiro gol com a camisa do Brasil, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos ampliaram o marcador. Carlos Harvey ainda descontou com um belo gol para os panamenhos.
Quem também convenceu foi a Alemanha. Em atuação dominante, os alemães bateram a Finlândia por 4 a 0. Deniz Undav comandou a vitória com dois gols e uma assistência, participando diretamente de três tentos da equipe.
Florian Wirtz e Jamal Musiala completaram o placar no penúltimo compromisso preparatório antes do Mundial.
Nos Estados Unidos, um dos jogos mais interessantes da rodada terminou com vitória americana por 3 a 2 sobre Senegal. Sergiño Dest e Christian Pulisic construíram vantagem cedo, mas Sadio Mané apareceu duas vezes para buscar o empate.
No fim, Folarin Balogun garantiu o triunfo da equipe de Mauricio Pochettino em Charlotte.
Coanfitrião da Copa, o México segue acumulando resultados positivos. Depois do 2 a 0 sobre Gana, a equipe derrotou a Austrália por 1 a 0, com gol de Johan Vásquez.
O Japão precisou de paciência para superar a Islândia por 1 a 0, em partida marcada pela despedida de Maya Yoshida da seleção. O gol da vitória saiu apenas no fim, com Koki Ogawa.
A Suíça mostrou força diante da Jordânia, também classificada para o Mundial, ao vencer por 4 a 1. Breel Embolo, Dan Ndoye, Granit Xhaka e Christian Fassnacht marcaram para os suíços.