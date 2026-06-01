Por que Changpeng Zhao disse que a maioria das empresas de IA vai falir?

O fundador da Binance, Changpeng Zhao (CZ), afirmou nesta sexta-feira que a maioria das empresas de inteligência artificial (IA) irá à falência, mesmo com a Anthropic se aproximando de uma avaliação de US$ 1 trilhão e a OpenAI avançando para sua oferta pública inicial (IPO).

O alerta foi feito durante um dos períodos mais movimentados da história do financiamento em IA, com duas empresas privadas agora avaliadas em cerca de US$ 1,8 trilhão somadas e várias startups menores ainda enfrentando dificuldades para transformar altos gastos em lucro.

CZ prevê reestruturação em IA

Zhao publicou no X que a própria IA “vai permanecer e crescer exponencialmente”, mas avaliou que o número atual de empresas do setor é elevado demais para que todas sobrevivam. Segundo ele, até mesmo as vencedoras no longo prazo enfrentarão “grandes oscilações de preços” e sofrerão pressão da chegada de novas concorrentes.

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“A IA vai permanecer e crescer exponencialmente. Mas a maioria das empresas de IA irá à falência. Existem muitas. Mesmo as sobreviventes enfrentarão grandes oscilações de preços. Novas vencedoras também surgirão. O mesmo que acontece em qualquer outro setor emergente”, postou CZ.

CZ classificou a situação como um padrão recorrente em setores em estágio inicial, nos quais um fluxo considerável de recursos resulta em poucos vencedores de longo prazo. Em outras ocasiões, ele já defendeu que agentes de IA só precisam de tokens em situações restritas, mostrando ceticismo em relação à expansão generalizada do setor.

As declarações coincidem com a intensificação dos aportes direcionados a alguns dos principais laboratórios do segmento em ritmo recorde.

A Anthropic anunciou uma rodada Série H de US$ 65 bilhões nesta quinta-feira, atingindo uma avaliação pós-investimento de US$ 965 bilhões, quase triplicando os US$ 380 bilhões registrados em fevereiro, conforme apuração da CNBC. A rodada foi liderada pela Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks e Sequoia Capital, elevando a empresa acima da rival OpenAI em valor estimado.

A companhia também divulgou uma receita anualizada de US$ 47 bilhões, crescimento em relação aos US$ 30 bilhões do início do ano e muito acima dos US$ 10 bilhões contabilizados no ano passado. Relatórios recentes indicam que a avaliação pré-IPO da Anthropic nos mercados de previsão Jupiter supera a marca trilionária pré-IPO, colocando-a ao lado da SpaceX e OpenAI.

A OpenAI aparece logo atrás, avaliada em US$ 852 bilhões após a rodada de captação de março. A criadora do ChatGPT agora prepara um registro confidencial S-1 junto ao Goldman Sachs e Morgan Stanley, prevendo sua estreia na bolsa já em setembro, em operação que analistas projetam superar a marca de US$ 1 trilhão.

Conta de IA da Uber

O otimismo em torno da Anthropic e OpenAI é contrastado pela experiência das empresas que compram soluções de IA. No início de maio, o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, afirmou a analistas que a companhia estava desacelerando contratações para absorver os investimentos em IA, mas ainda enfrenta dificuldades para demonstrar retorno desses aportes.

O CTO da Uber, Praveen Neppalli Naga, revelou em abril que a empresa consumiu todo o orçamento de 2026 com o Claude Code da Anthropic e a ferramenta Cursor para desenvolvedores em apenas quatro meses. O COO também questionou publicamente se o aumento no uso de tokens de IA realmente está melhorando produtos para consumidores, dizendo que essa relação “ainda não existe”.

Esse cenário não é isolado. Dados do National Bureau of Economic Research divulgados em fevereiro indicam que 90% das empresas não observaram impacto significativo da IA sobre a produtividade no trabalho. Já a própria OpenAI projeta prejuízos anuais pelo menos até 2028, incluindo perdas operacionais de US$ 74 bilhões nesse ano, mesmo planejando investir US$ 1,4 trilhão em datacenters ao longo de oito anos.

Preocupações com ciclos de receita entre gigantes de tecnologia aumentaram, já que Anthropic e OpenAI respondem por mais da metade dos cerca de US$ 2 trilhões em compromissos futuros de nuvem junto à Microsoft, Amazon, Google e Oracle.

Se a avaliação de Zhao vai se confirmar dependerá da velocidade com que as receitas de IA acompanham os custos do setor. A Anthropic caminha para registrar o primeiro lucro operacional neste trimestre, mas a maior parte do segmento ainda gasta mais do que arrecada. O próximo teste relevante ocorre com a divulgação do S-1 da OpenAI, que mostrará como realmente se comporta uma empresa de IA avaliada em trilhão no balanço financeiro.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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