Copa do Mundo 2026: Fifa libera comerciais em pausas de hidratação

A Fifa vai permitir que emissoras exibam comerciais durante as pausas de hidratação nos jogos da Copa do Mundo de 2026. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 5.

Em dezembro de 2025, a entidade já havia anunciado a criação de uma pausa de três minutos no meio de cada tempo de 45 minutos. O objetivo oficial é o bem-estar dos jogadores, mas a decisão também abre espaço para novas oportunidades comerciais nas transmissões.

O professor de marketing esportivo da ESPM, Ivan Martinho, destaca que a decisão também está ligada ao contexto climático da competição. “O verão americano costuma impor temperaturas elevadas em várias sedes, então as pausas de hidratação fazem sentido do ponto de vista de bem-estar dos atletas”, afirma.

De acordo com as regras previstas, os anúncios não poderão começar nos primeiros 20 segundos da pausa. A transmissão também deverá retornar ao jogo ao menos 30 segundos antes do reinício da partida. Na prática, o intervalo disponível para publicidade pode chegar a 2 minutos e 10 segundos.

A pausa para hidratação já vinha sendo adotada em competições sul-americanas. Em fevereiro deste ano, a Conmebol instituiu a parada em todas as partidas, mas com duração menor: até 90 segundos, segundo os manuais da Libertadores e da Sul-Americana.

Além da publicidade, emissoras também têm usado o momento para captar diálogos entre comissões técnicas e jogadores por meio de microfones próximos aos bancos de reservas.

Dinâmica estratégica

Especialistas avaliam que a pausa cria um novo espaço de monetização dentro das transmissões.

Para Bruno Brum, CMO da agência End to End, a pausa cria um novo ativo dentro da dinâmica do futebol. “Em um esporte com pouquíssimos intervalos formais, qualquer momento adicional de atenção concentrada ganha valor estratégico”, diz.

Já para Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, o novo formato beneficia diferentes agentes do ecossistema. “A novidade em Copas do Mundo é boa para todos: para a saúde dos atletas, para as comissões técnicas e para os veículos de mídia e a Fifa que poderão monetizar com o novo espaço publicitário”, afirma.

Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Será a primeira edição do torneio realizada em três países e também a estreia do formato ampliado, com 48 seleções.

Ao total, as partidas serão distribuídas em 16 cidades.

No Canadá, os jogos acontecerão em Toronto e Vancouver. No México, as sedes são Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.

Os Estados Unidos concentram o maior número de cidades-sede, incluindo Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, Seattle e a região da Baía de São Francisco.