Final da Copa do Brasil: quanto vale o elenco do Corinthians em 2025

Yuri Alberto: centro-avante é o jogador mais valioso do Corinthians (Alexandre Schneider/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 20h21.
Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 21h30, no horário de Brasília, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo.
O Timão quer fazer valer seu favoritismo não só por jogar em casa, mas também para valorizar ainda mais seu elenco. De acordo com a plataforma TransferMarkt, o plantel corintiano vale R$ 739 milhões. O Vasco tem um elenco estimado em cerca de R$ 778 milhões.
O ponta-direita vascaíno Rayan, de 19 anos, é o jogador com maior valor de mercado dentro da equipe, cerca de R$ 162 milhões. Ele será o nome mais valioso da final da Copa do Brasil, seguido por Yuri Alberto, do Corinthians, estimado em R$ 142 milhões.
Apesar disso, a marca do time paulistano é mais valiosa do que a do carioca. De acordo com a consultoria Sports Value, o Timão é o 3º maior do país, com um valor de R$ 3,9 bilhões. Já o Vasco, com R$ 1,5 bilhão, o 14º mais valioso do país.
Yuri Alberto, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Hugo Souza e Memphis Depay são os jogadores mais valiosos do Timão, de acordo com o TransferMarkt.
Confira a tabela completa:
|Nº
|Jogador
|Posição
|Idade
|Nacionalidade
|Contrato
|Valor (€)
|Valor (R$)
|9
|Yuri Alberto
|Centroavante
|24
|Brasil
|30/06/2030
|€ 22,0 mi
|R$ 142,6 mi
|27
|Breno Bidon
|Meia Central
|20
|Brasil
|31/12/2029
|€ 14,0 mi
|R$ 90,7 mi
|8
|Rodrigo Garro
|Meia Ofensivo
|27
|Argentina / Itália
|31/12/2028
|€ 12,0 mi
|R$ 77,8 mi
|1
|Hugo Souza
|Goleiro
|26
|Brasil
|31/12/2028
|€ 10,0 mi
|R$ 64,8 mi
|10
|Memphis Depay
|Centroavante
|31
|Holanda / Gana
|31/07/2026
|€ 8,0 mi
|R$ 51,8 mi
|56
|Gui Negão
|Centroavante
|18
|Brasil
|30/06/2030
|€ 8,0 mi
|R$ 51,8 mi
|2
|Matheuzinho
|Lateral Dir.
|25
|Brasil
|31/12/2028
|€ 6,0 mi
|R$ 38,9 mi
|43
|Talles Magno
|Ponta Esquerda
|23
|Brasil
|31/12/2025
|€ 4,5 mi
|R$ 29,2 mi
|14
|Raniele
|Volante
|28
|Brasil
|31/12/2028
|€ 3,0 mi
|R$ 19,4 mi
|21
|Matheus Bidu
|Lateral Esq.
|26
|Brasil
|31/12/2027
|€ 3,0 mi
|R$ 19,4 mi
|37
|Ryan
|Volante
|22
|Brasil
|31/12/2028
|€ 2,5 mi
|R$ 16,2 mi
|70
|José Martínez
|Volante
|31
|Venezuela
|31/12/2027
|€ 2,0 mi
|R$ 13,0 mi
|7
|Maycon
|Meia Central
|28
|Brasil
|31/12/2025
|€ 2,0 mi
|R$ 13,0 mi
|47
|Tchoca
|Zagueiro
|21
|Brasil
|31/12/2030
|€ 2,0 mi
|R$ 13,0 mi
|25
|Cacá
|Zagueiro
|26
|Brasil
|31/12/2028
|€ 1,7 mi
|R$ 11,0 mi
|32
|Matheus Donelli
|Goleiro
|23
|Brasil / Itália
|30/06/2028
|€ 1,5 mi
|R$ 9,7 mi
|61
|Dieguinho
|Ponta Direita
|18
|Brasil
|31/12/2029
|€ 1,5 mi
|R$ 9,7 mi
|5
|André Ramalho
|Zagueiro
|33
|Brasil / Itália
|31/12/2026
|€ 1,2 mi
|R$ 7,8 mi
|46
|Hugo
|Lateral Esq.
|28
|Brasil
|31/12/2026
|€ 1,2 mi
|R$ 7,8 mi
|29
|Vitinho
|Ponta Esquerda
|32
|Brasil
|31/12/2026
|€ 1,0 mi
|R$ 6,5 mi
|3
|Félix Torres
|Zagueiro
|28
|Equador
|31/12/2027
|€ 1,0 mi
|R$ 6,5 mi
|35
|Charles
|Meia Central
|29
|Brasil
|31/12/2028
|€ 1,0 mi
|R$ 6,5 mi
|19
|André Carrillo
|Meia Central
|34
|Peru / Portugal
|31/12/2026
|€ 0,9 mi
|R$ 5,8 mi
|11
|Ángel Romero
|Ponta Direita
|33
|Paraguai
|31/12/2025
|€ 0,9 mi
|R$ 5,8 mi
|13
|Gustavo Henrique
|Zagueiro
|32
|Brasil
|31/12/2027
|€ 0,8 mi
|R$ 5,2 mi
|22
|Héctor Hernández
|Centroavante
|30
|Espanha
|31/12/2026
|€ 0,8 mi
|R$ 5,2 mi
|31
|Kayke
|Ponta Esquerda
|21
|Brasil
|30/06/2027
|€ 0,8 mi
|R$ 5,2 mi
|26
|Fabrizio Angileri
|Lateral Esq.
|31
|Argentina / Itália
|31/12/2025
|€ 0,7 mi
|R$ 4,5 mi
|40
|Felipe Longo
|Goleiro
|20
|Brasil / Itália
|30/03/2029
|€ 0,5 mi
|R$ 3,2 mi
|54
|Bahia
|Meia Central
|19
|Brasil
|30/09/2027
|—
|—
|51
|Kauê
|Goleiro
|21
|Brasil
|31/12/2025
|—
|—
|49
|André
|Meia Central
|19
|Brasil
|31/12/2029
|—
|—
Além dos valores de mercado, foram também divulgados os salários dos jogadores. Memphis Depay, o quinto jogador mais valioso, recebe o maior salário, R$ 3,5 milhões. Os dados foram disponibilizados pelo Meu Timão.
|Nº
|Jogador
|Posição
|Idade
|Salário
|Contrato até
|94
|Memphis Depay
|Atacante
|30
|R$ 3,5 milhões
|Junho / 2026
|9
|Yuri Alberto
|Atacante
|23
|R$ 1,7 milhão
|Dezembro / 2027
|3
|Félix Torres
|Zagueiro
|27
|R$ 1 milhão
|Dezembro / 2027
|19
|André Carrillo
|Meia
|33
|R$ 900 mil
|Dezembro / 2026
|5
|André Ramalho
|Zagueiro
|32
|R$ 850 mil
|Dezembro / 2026
|13
|Gustavo Henrique
|Zagueiro
|31
|R$ 800 mil
|Dezembro / 2025
|10
|Rodrigo Garro
|Meia
|27
|R$ 800 mil
|Dezembro / 2027
|—
|Vitinho
|Atacante
|31
|R$ 800 mil
|Dezembro / 2026
|43
|Talles Magno (emprestado)
|Atacante
|22
|R$ 650 mil
|Dezembro / 2025
|7
|Maycon (emprestado)
|Volante
|27
|R$ 550 mil
|Dezembro / 2025
|11
|Ángel Romero
|Atacante
|32
|R$ 550 mil
|Dezembro / 2025
|22
|Héctor Hernández
|Atacante
|29
|R$ 420 mil
|Dezembro / 2026
|14
|Raniele
|Volante
|28
|R$ 350 mil
|Dezembro / 2028
|6
|Diego Palacios
|Lateral-esquerdo
|25
|R$ 290 mil
|Dezembro / 2027
|21
|Matheus Bidu
|Lateral-esquerdo
|25
|R$ 270 mil
|Dezembro / 2027
|2
|Matheuzinho
|Lateral-direito
|24
|R$ 250 mil
|Dezembro / 2028
|8
|Charles
|Volante
|28
|R$ 210 mil
|Dezembro / 2028
|32
|Matheus Donelli
|Goleiro
|22
|R$ 110 mil
|Dezembro / 2025
|46
|Hugo
|Lateral-esquerdo
|27
|R$ 75 mil
|Dezembro / 2026
|37
|Ryan
|Meia
|21
|R$ 30 mil
|Julho / 2026
|1
|Hugo Souza
|Goleiro
|25
|—
|Dezembro / 2028
|26
|Angileri
|Lateral-esquerdo
|31
|—
|Dezembro / 2025
|33
|Léo Maná
|Lateral-direito
|21
|—
|Dezembro / 2029
|25
|Cacá
|Zagueiro
|26
|—
|Dezembro / 2028
|70
|José Martínez
|Volante
|30
|—
|Dezembro / 2027
|27
|Breno Bidon
|Volante
|19
|—
|Dezembro / 2028
Primeiro Jogo: Corinthians x Vasco, 17/12 (quarta-feira), às 21h30, na Neo Química Arena
Segundo Jogo: Vasco x Corinthians, 21/12 (domingo), às 18h, no Maracanã
O Corinthians, mandante da partida, iniciou sua caminhada na Copa do Brasil na terceira fase, após participar da Conmebol Libertadores. A equipe de Dorival Júnior passou por Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro para garantir seu lugar na final, superando o Cruzeiro nas penalidades nas semifinais.
Já o Vasco começou o torneio na primeira fase e teve uma trajetória marcada por vitórias contra Botafogo e Fluminense nas fases finais. O time carioca, sob o comando de Fernando Diniz, também avançou à decisão após vencer nas penalidades na semifinal, e deve contar com força máxima, exceto o lateral Lucas Piton, que segue se recuperando de lesão.
Globo, sportv, Premiere, ge tv e Amazon Prime.