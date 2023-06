Chaveamento da Copa do Brasil: confira os possíveis confrontos da semifinal

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, em sorteio realizado nesta terça-feira, 6. Jogos como o clássico Palmeiras e São Paulo e a reedição da última final da Libertadores entre Flamengo e Athletico PR, movimentam essa fase da competição.

Os classificados serão definidos em confrontos ida e volta, assim como na fase anterior. Em caso de empate nos dois jogos, ou cada equipe vencer uma partida pela mesma diferença de gols, o duelo será decidido nos pênaltis.

Poderemos ter na semifinal, o Corinthians enfrentando um de seus maiores rivais, Palmeiras ou São Paulo. Também possui a possibilidade de um confronto entre Grêmio e Flamengo, que se enfrentaram nesta mesma fase em 2021.

Confira o Chaveamento da Copa do Brasil 2023

Quando serão as quartas de final da Copa do Brasil?

As quartas de finais da Copa do Brasil estão marcados para as semanas de 5 e 12 de julho.

Premiação de cada fase da Copa do Brasil 2023:

A competição é uma das mais rentáveis para os clubes brasileiros. O campeão deste ano poderá receber até R$ 92 milhões. Para alcançar o valor máximo, o clube precisa ser da Série A do Brasileirão e iniciar o torneio desde a primeira fase. Entre os 12 clubes que entraram na terceira fase, o prêmio pelo título chega a R$ 88,7 milhões.