Resultado do jogo Palmeiras x São Paulo ontem; veja os destaques

O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 ontem no Morumbis, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Alviverde ampliou a sequência invicta no clássico e chegou a 19 pontos em 8 jogos e se manteve na liderança do Brasileirão. Já o Tricolor Paulista ficou com 16 pontos, também em 8 partidas, e perdeu a chance de assumir a ponta. Veja como foi a partida.

Como foi o jogo entre São Paulo x Palmeiras

O Verdão construiu a vitória logo no início do clássico. Aos cinco minutos, Jhon Arias recebeu com espaço na intermediária, avançou e bateu de fora da área para abrir o placar no Morumbis. Pouco depois, o time Alviverde quase ampliou em contra-ataque puxado por Maurício, novamente com Arias finalizando com perigo. Mesmo com mais posse de bola, os donos da casa tiveram dificuldade para transformar o domínio em chances claras. A melhor chegada do Tricolor no primeiro tempo saiu com Luciano, em chute desviado que terminou em escanteio.

Na etapa final, o jogo perdeu intensidade. O Palmeiras recuou, protegeu a entrada da área e passou a administrar a vantagem, enquanto o São Paulo rondava o campo de ataque, mas sem conseguir criar uma oportunidade limpa para empatar, forçando bolas alçadas na área buscando Calleri e Tapia. O segundo tempo ainda teve paralisação por falha na comunicação do VAR e expulsão de Abel Ferreira por reclamação.

No fim, o cenário não mudou. O São Paulo aumentou a pressão, mas o Palmeiras sustentou o 1 a 0 e confirmou mais uma vitória no Choque-Rei.

Pausa no Brasileirão e tabu se mantém no Choque-Rei

Com a pausa no calendário por causa dos amistosos da seleção brasileira, São Paulo e Palmeiras só voltam a campo no início de abril. A equipe de Roger Machado enfrenta o Internacional fora de casa no dia 1º, em Porto Alegre, enquanto o Verdão recebe o Grêmio no dia seguinte. Antes da parada, porém, o clássico no Morumbis deixou marcas importantes: o Alviverde chegou aos 19 pontos e abriu vantagem na liderança do Brasileirão, além de ampliar para 12 jogos o jejum do Tricolor sem vitória no Choque-Rei.