Se vencer Draper em Roland Garros, João Fonseca entrará no top-50 pela primeira vez

João Fonseca tem boas chances de deixar Roland Garros com o melhor ranking da carreira. Após vencer o francês Pierre-Hugues Herbert nesta quinta-feira, o brasileiro de 18 anos avançou à terceira rodada do Grand Slam de Paris e alcançou os 999 pontos no ranking da ATP.

O tenista está provisoriamente na 54ª posição. Ele entrou no saibro da França como número 65 do mundo.

João Fonseca joga neste sábado contra o britânico Jack Draper, pela terceira rodada de Roland Garros. O jogo será o terceiro disputado na quadra Suzanne-Lenglen.

Esta é a primeira participação de João Fonseca em Roland Garros. Ele só defendia oito pontos nesta semana e já somou 100. Caso vença mais uma partida, vai ganhar mais 100 pontos e ultrapassar a barreira dos 1.000 pontos.

Caso o brasileiro perca ainda pode ser ultrapassado por alguns tenistas que seguirem na chave. O cazaque Alexander Bublik (57º provisoriamente), o alemão Daniel Altmaier (59º) e o bósnio Damir Dzumhur (66º) estão vivos no Grand Slam de Paris e ameçam o posto de João Fonseca. Os outros adversários vivos no torneio precisam ir no mínimo até as quartas de final para superarem os 999 pontos do brasileiro.

João Fonseca e Jack Draper já se enfrentaram antes, uma única vez no Circuito Mundial de Tênis. E a vitória havia sido do britânico, em sets diretos no Masters 1.000 de Indian Wells com direito a um pneu.