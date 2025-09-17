Europa contra o mundo? Como funciona o torneio de tênis Laver Cup (e com João Fonseca neste ano)

A temporada do tênis dura praticamente o ano todo, com uma sucessão de torneios, dos Challenger para quem está lá embaixo do ranking até os quatro confrontos do Grand Slam, a consagração máxima do esporte da bolinha amarela. Mas existe um campeonato diferente, festivo, sim, mas muito disputado, uma espécie de Copa Davis em que todo mundo tem para quem torcer, independentemente do seu país de origem. É a Laver Cup.

A Laver Cup deste ano vai ser disputada em San Francisco, nos Estados Unidos, entre esta sexta-feira, 19 de setembro, a domingo, 21. No Bay Area, alguns dos melhores tenistas do mundo se enfrentarão na oitava edição desse torneio global. Para os brasileiros, o campeonato este ano traz uma atração especial: a participação de João Fonseca, atualmente número 42 do ranking da ATP.

Como funciona a Laver Cup?

O torneio homenageia em seu nome um dos maiores tenistas da história, o australiano Rod Laver, recordista absoluto em títulos de torneios, 226 no total. Laver costuma assistir aos eventos com seu nome.

A Laver Cup é um campeonato entre dois times de tênis masculino, o Time Europa e o Time Mundo, e foi criado em 2017. Cada equipe é formada por seis tenistas, que jogam partidas de simples e duplas. Cada time tem um capitão e um vice-capitão, sempre tenistas lendários.

O torneio acontece sempre em setembro, cada vez em uma cidade diferente, mas sempre em quadra dura indoor. O evento já passou por Praga, Chicago, Genebra, Boston, Londres, Vancouver e Berlin. Este ano será disputado em San Francisco e, em 2026, em Londres. É um torneio comemorativo, ou seja, não conta pontos para o ranking da ATP.

Quando vai acontecer a edição deste ano?

São três dias de disputas, de sexta a domingo. Em cada dia são disputados quatro jogos no total, três de simples e um de duplas. Na sexta, cada vitória vale um ponto. No sábado, dois pontos. E no domingo, três pontos. O primeiro time que chegar a 13 pontos vence o evento.

Os capitães e os vice-capitães das equipes são ex-tenistas de renome. São eles que decidem as convocações e a ordem dos atletas que participarão em cada dia de torneio. No Time Europa, Yannick Noah e Tim Henman entraram este ano no lugar de Bjorn Borg e Thomas Enqvist. No Time Mundo, Andre Agassi e Patrick Rafter assumiram os postos de John McEnroe e Patrick McEnroe.

Episódios históricos na competição

O Time Europa venceu cinco dos sete torneios realizados até agora, enquanto o Time Mundo conta com dois títulos. Desde 2017, o único ano em que o torneio deixou de ser realizado foi 2020, por causa da pandemia.

As imagens de Roger Federer chorando em sua aposentadoria (e de outros tenistas, como seu grande amigo Rafael Nadal) aconteceram na Laver Cup de 2022. Também participaram daquela edição Novak Djokovic, o terceiro dos Big Three, e Andy Murray.

E a primeira vez que Roger Federer e Rafael Nadal jogaram juntos em duplas foi na primeira edição da Laver Cup, em 2017.

João Fonseca participa este ano

Os capitães costumam chamar os melhores tenistas do ranking. Mas também fazem apostas em outros jogadores não tão bem colocadas, mas que podem adicionar um elemento de surpresa. Este ano, Andre Agassi convocou João Fonseca.

Fonseca vem colhendo elogios dos melhores jogadores da atualidade e de ex-campeões. Este ano, ele atuará ao lado do argentino Francisco Cerundolo, do australiano Alex de Minaur e dos norte-americanos Taylor Fritz, Alex Michelsen e Reilly Opelka.

No Time Europa estão o espanhol Carlos Alcaraz, o búlgaro Grigor Dimitrov, o russo Daniil Medvedev, o norueguês Casper Ruud, o grego Stefanos Tsitsipas e o alemão Alexander Zverev.

E Fonseca já comentou: seu sonho é enfrentar Alcaraz ou Zverev.

Apoio da Rolex

A marca de relojoaria suíça apoia alguns dos principais torneios de tênis do mundo e tenistas de ponta. Parceira fundadora da Laver Cup desde 2017, a Rolex reafirma seu compromisso com a excelência do tênis há quase cinco décadas.

No caso da Laver Cup, tem destaque o apoio da marca às diferentes gerações do tênis, entre técnicos e jogadores. Da nova geração, na equipe Time Mundo, está o norte-americano Taylor Fritz, que este ano alcançou o melhor ranking da carreira, chegando ao número 4 do mundo.

Embaixadores da Rolex já fizeram parte das escalações campeãs do Time Mundo em anos anteriores. Fritz, que integra a família Rolex desde 2016, comenta: “Estou muito empolgado com a Laver Cup voltando para os Estados Unidos e pela primeira vez em San Francisco. Finalmente vou poder jogar aqui e espero que consigamos trazer o troféu de volta.”

Entre os veteranos, o ídolo australiano Pat Rafter e o britânico Tim Henman, ex-número 4 do mundo, encontram-se em lados opostos. No Time Mundo, Rafter irá orientar Fritz e João Fonseca, que vai entrar para a história como o atleta mais jovem a competir na Laver Cup, aos 19 anos.

No Time Europa, Henman irá orientar o dinamarquês Holger Rune e o atual número 1 do mundo, Carlos Alcaraz. Outro Testimonee Rolex é Roger Federer, peça-chave na criação do evento e até o ano passado técnico do Time Europa.