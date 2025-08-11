Por que jogo de João Fonseca em Cincinnati foi adiado? Saiba o motivo e o novo horário da partida

O duelo entre João Fonseca e Terence Atmane, que estava programado para ocorrer logo após o término da partida entre Tsitsipas e Bonzi, foi adiado devido à queda na transmissão internacional do torneio de Masters 1000 de Cincinnati.

Para resolver o problema e garantir que os telespectadores não fossem prejudicados, a organização do torneio decidiu interromper todas as partidas por 30 minutos. A previsão era que os jogos fossem retomados às 19h15, mas o Cincinnati Open atualizou para 19h30.

O confronto entre o brasileiro e Atmane ainda está confirmado para acontecer na noite desta segunda-feira, 11 de agosto.

Momento decisivo para João Fonseca

Na primeira rodada, Fonseca virou o jogo contra Yunchaokete e venceu por 2 sets a 1. Contra Fokina, perdeu o primeiro set por 7/6(4), mas liderava o segundo por 5/4 quando o adversário, apresentando sinais de desgaste físico, deixou a quadra. A decisão antecipada garantiu ao brasileiro a classificação inédita para a etapa seguinte.

O próximo rival, Terence Atmane, ocupa a 132ª colocação no ranking mundial e tem 23 anos. Para chegar à terceira fase, superou o italiano Flavio Cobolli, número 22 da ATP, em três sets, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6(7). A definição ocorreu em um tie-break equilibrado no último set.

O Masters 1000 de Cincinnati marca a última participação de Fonseca antes do US Open, que será realizado entre os dias 24 de agosto e 7 de setembro. O brasileiro já está garantido na chave principal do Grand Slam nova-iorquino.

Onde assistir ao jogo de João Fonseca pelo Masters 1000 de Cincinnati?