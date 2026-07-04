Contagem regressiva? Mais de 80% dos jogos da Copa já foram disputados

Ainda faltam duas semanas para a decisão, mas a Copa do Mundo mais longa da história já concluiu a maior parte do seu calendário. Com o fim dos 32 avos de final, o Mundial de 2026 chega às oitavas com 88 das 104 partidas previstas já disputadas — o equivalente a 84,6% do torneio.

Ainda falta muita Copa?

Restam, agora, as etapas mais decisivas: oitavas, quartas, semifinais, disputa de terceiro lugar e a final. Mas a nova fórmula, com 48 seleções, 12 grupos de quatro times e uma fase extra de mata-mata antes das oitavas, concentrou um volume inédito de jogos logo no início da competição.

Antes mesmo de conhecer os oito melhores times, o torneio já havia superado, com folga, o total de partidas de qualquer Copa disputada até 2022.

Os números da Copa

Para entender o tamanho do Mundial de 2026, basta olhar a distribuição entre as fases. O levantamento abaixo mostra o número de partidas até a definição do campeão:

Dos 104 jogos previstos no total, 88 já foram disputados;

72 jogos aconteceram na fase de grupos;

16 jogos nos 32 avos de final;

16 jogos restantes;

8 jogos acontecerão nas oitavas de final;

4 jogos nas quartas de final;

2 semifinais;

1 disputa de terceiro lugar;

1 final.

Comparação com as demais edições

No formato usado entre 1998 e 2022, uma Copa inteira somava 64 jogos. Em 2026, quando o torneio chegou à partida de número 88, as oitavas de final sequer haviam começado. Ou seja, a atual edição já acumulou 24 jogos a mais do que todo o Mundial do Catar, e ainda não definiu seus quartas-finalistas.

*Com informações de O Globo