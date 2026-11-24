Recrutadores que buscam candidatos no LinkedIn contam cada vez mais com ferramentas que interpretam o contexto de um perfil, e não só os termos digitados. A busca assistida por IA da plataforma combina candidatos por qualificações, inclusive habilidades difíceis de definir que não aparecem listadas de forma explícita. Para quem quer ser encontrado, isso altera o que vale destacar na página.

O uso da tecnologia na área deve crescer. Em pesquisa de 2026, o LinkedIn informa que 93% dos recrutadores planejam ampliar o uso de IA no ano, e 59% dizem que ela já os ajuda a encontrar candidatos com habilidades que não teriam sido localizadas antes.

Da busca por cargo à busca por habilidades

Segundo o relatório Skills on the Rise 2026, quase metade dos recrutadores que pesquisam na plataforma usa dados de habilidades de forma explícita para preencher vagas. Na prática, competências e descrições de experiência passam a ter peso próximo ao do cargo.

O título segue como o primeiro ponto de leitura. Guias de carreira publicados pelo InfoMoney recomendam informar o cargo ou a área de atuação, em vez de frases que descrevem a situação de busca por emprego.

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Título e resumo

O título deve combinar cargo, especialidade e uma ou duas áreas de domínio. No resumo, vale descrever em linguagem natural o escopo de atuação, os setores atendidos e os resultados. O LinkedIn orienta recrutadores que usam o Hiring Assistant a descrever vagas por experiência, escopo, ferramentas e resultados, e não por listas soltas de habilidades.

Experiências e competências

Nas experiências, descrições genéricas dão lugar a entregas concretas: o que foi feito, com quais ferramentas, em que contexto e com qual resultado. Em competências, a prioridade são as habilidades mais ligadas à posição desejada.

Ferramentas de IA generativa podem ajudar a produzir rascunhos. Conteúdos da Alura sobre o tema indicam que o texto gerado deve ser ajustado depois para refletir a trajetória real e o tom do próprio profissional.

Diferenças por nível de senioridade

Em posições de análise e coordenação, o perfil costuma reunir métodos, ferramentas e entregas mensuráveis. Em gerência e alta liderança, ganham espaço o tamanho das equipes, os setores, os orçamentos geridos e as decisões estratégicas. Nos dois casos, o ponto em comum é a especificidade.

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MBAs e a Black Friday EXAME Saint Paul

A formação continuada também compõe o perfil. O relatório Work Change, do LinkedIn, estima que cerca de 70% das habilidades exigidas pela maioria dos empregos serão diferentes até 2030. Nesse cenário, MBAs são caminhos para aprofundar conhecimentos e ampliar a visão profissional, e podem ser registrados nas seções de formação e certificações.

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O que acompanhar daqui para frente

A busca por IA do LinkedIn segue em expansão. Em janeiro de 2026, a plataforma ampliou a busca de vagas com IA, que passou a funcionar também em português e dispensa correspondência exata de palavras no título ou na descrição.

Como perfis passam a ser lidos por pessoas e por sistemas de IA, a revisão periódica de título, resumo, experiências, competências e formação ajuda a manter as informações alinhadas ao que a busca interpreta.

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