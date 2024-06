Qual o valor do prêmio para o campeão da Eurocopa?

A Eurocopa 2024, uma das competições mais aguardadas do futebol mundial, está em andamento na Alemanha, reunindo as principais seleções nacionais da Europa. Este torneio, realizado a cada quatro anos, é conhecido por oferecer prêmios significativos às equipes participantes.

Cada uma das 24 seleções que participam do torneio recebe aproximadamente €9,25 milhões (cerca de R$ 54 milhões) apenas por se classificarem para a competição. No entanto, nenhum valor desse prêmio vai diretamente para os jogadores. A distribuição do dinheiro é feita pelas federações de futebol dos respectivos países, que então remuneram os atletas de acordo com contratos firmados previamente ao torneio.

Distribuição dos prêmios na Eurocopa 2024

O valor total dos prêmios na Eurocopa 2024 é de €357 milhões (cerca de R$ 2,08 bilhões), o mesmo montante oferecido na Eurocopa 2020, que foi no ano seguinte e disputada em várias cidades da Europa. A seguir, veja como os prêmios adicionais são distribuídos conforme o progresso das equipes no torneio:

- Valor pela participação: €9,25 milhões (cerca de R$ 54,06 milhões) - Bônus por vitória em partida: €1 milhão (cerca de R$ 5,84 milhões) - Bônus por empate em partida: €500 mil (cerca de R$ 2,92 milhões) - Qualificação para as oitavas de final: €1,5 milhão (cerca de R$ 8,76 milhões) - Qualificação para as quartas de final: €2,5 milhões (cerca de R$ 14,6 milhões) - Qualificação para as semifinais: €4 milhões (cerca de R$ 23,36 milhões) - Vice-campeão: €5 milhões (cerca de R$ 29,2 milhões) - Campeão: €8 milhões (cerca de R$ 46,72 milhões)

O valor máximo que uma equipe pode ganhar, considerando vitórias em todas as partidas do torneio, é de €28,25 milhões (cerca de R$ 165 milhões), segundo a UEFA.

Destino do dinheiro

Os jogadores não recebem um salário diretamente por jogar em suas seleções nacionais, mas sim bônus ou diárias baseadas no desempenho da equipe. O prêmio em dinheiro de torneios internacionais importantes como a Eurocopa 2024 vai para a federação de futebol de cada país, que então distribui os valores aos atletas conforme os contratos firmados antes do torneio.

As diferentes seleções e suas federações de futebol têm acordos separados com seus jogadores sobre os pagamentos, de modo que um jogador da seleção belga pode não receber o mesmo valor que um jogador da seleção francesa, mesmo que ambos os times tenham o mesmo desempenho.

Muitas federações também pagam valores fixos aos jogadores por estarem na seleção durante os jogos do torneio. Frequentemente, esses atletas, especialmente aqueles que já ganharam grandes quantias em suas carreiras nos clubes, doam esses cheques para causas filantrópicas. A federação inglesa, por exemplo, paga a alguns jogadores mais de €2.500 (cerca de R$ 14.6 mil) por jogo, e muitos deles doam esse dinheiro para a caridade.

A Eurocopa 2024 continuará nas próximas cinco semanas e culminará na grande final, que ocorrerá no dia 14 de julho em Berlim. Com prêmios significativos em jogo e a paixão do futebol europeu em alta, a competição promete emoções fortes e grandes disputas até o último apito final.