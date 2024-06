Fred anuncia saída do canal Desimpedidos; veja vídeo de despedida

O apresentador Fred Bruno, ex-participante do BBB 23, anunciou nesta quarta-feira, 19, que está de saída do o canal Desimpedidos, veiculados no YouTube pela produtora de conteúdo NWB, que promovia um debate sobre o mundo esportivo, em especial sobre futebol. O influenciador havia entrado para o canal em 2015.

Fred ficou conhecido especialmente por quadros como “Supercopa Desimpedidos”, “Desafio do Fred”, “Vai Pra Cima Fred”, “Fred +10”. Ex-namorado da influenciadora Boca Rosa, ou Bianca Andrade, que participou do BBB em 2020, ele iniciou a carreira de jornalista e influenciador após algumas tentativas frustradas de se tornar jogador profissional de futebol.

Ao longo de sua trajetória no Desimpedidos, Fred entrevistou diversas personalidades do esporte, incluindo Pelé, Cristiano Ronaldo, Kaká e Marta.

Veja o vídeo de despedida de Fred do Desimpedidos

Por que Fred saiu do Desimpedidos?

No comunicado oficial, Fred também anunciou que ainda serão postados outros vídeos especiais de despedida no canal do Desimpedidos. Recentemente o outro apresentador Chico Pedrotti, o Chico, outro grande nome do canal, também anunciou sua saída no mês passado.

"Hoje venho comunicar que estou de saída do Desimpedidos, o lugar onde o Bruno virou Fred e que todos os sonhos inimagináveis se tornaram realidade. Sem vocês, nada disso seria possível, então queria agradecer demaaais por tudo que todos vocês fizeram por mim durante esses quase 10 anos no canal e por terem embarcado comigo nessa viagem. Ainda teremos vídeos especiais durante a semana toda para nos despedirmos em grande estilo, mas desde já conto com vocês nas próximas viagens que faremos juntos", escreveu Fred nas redes sociais.

Por que o nome de 'Fred'?

Muita gente não sabe, mas o nome do influenciador é um pseudônimo. Seu nome real é Bruno Carreiro Nunes e o apelido veio dos demais integrantes do Desimpedidos, por causa da semelhança dele com o ex-jogador do Fluminense, chamado de Fred.

(Com agência O Globo)