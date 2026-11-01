Gestão de risco em cripto: o que o incidente desta semana reforça

Por Samir Kerbage*

Mercados financeiros funcionam à base de confiança. Em cripto, essa confiança depende tanto do ativo quanto de quem o guarda, e de como.

Nesta quinta-feira (29), a Binance, maior exchange de criptoativos do mundo, reportou um incidente de segurança com impacto estimado em cerca de US$ 6,3 bilhões, o maior ataque da história do setor.

O que a própria Binance confirmou até agora: a investigação inicial aponta para o laptop comprometido de um engenheiro, que deu ao atacante acesso a sistemas internos, a partir dos quais foram submetidas transações de saque não autorizadas. Investigações posteriores encontraram pontos adicionais de violação. A empresa diz não ter encontrado evidência de vazamento de chaves privadas. Cerca de US$ 3 bilhões já foram congelados on-chain com parceiros. Os saques foram temporariamente suspensos, enquanto os depósitos seguiram normais.

A Binance agiu rápido. Suspendeu os saques, o que interrompeu a saída de recursos. Comprometeu-se a cobrir integralmente as perdas com o SAFU, seu fundo de proteção aos usuários, e com recursos próprios, e já reservou mais de US$ 6,34 bilhões para isso. Prometeu também um post-mortem técnico e uma nova prova de reservas. Circle e Tether responderam com a mesma velocidade e, em coordenação com autoridades, bloquearam mais de US$ 2,38 bilhões ligados ao incidente, evitando um dano maior.

Essa resposta coordenada entre exchange, emissores de stablecoins e autoridades é um sinal de maturidade do setor.

Ainda há muito que não sabemos, e tudo o que escrevo abaixo se baseia em informações preliminares.

Risco do ativo, risco do intermediário

Bitcoin, Ethereum e as demais redes envolvidas seguiram produzindo blocos e liquidando transações normalmente. O incidente aconteceu num intermediário, não nas redes. No sistema tradicional, essa distinção é intuitiva: um incidente operacional em um banco não coloca em dúvida a moeda que ele guarda.

Separar o risco do ativo do risco do intermediário é, a meu ver, a lição mais importante para quem aloca em cripto. Isso não torna o ativo menos arriscado. Criptoativos seguem muito voláteis e podem sofrer perdas relevantes.

No curto prazo, os preços reagiram de forma negativa, e eu não sei onde estarão na semana que vem. Ninguém sabe. Decisões de alocação devem partir dos objetivos e do horizonte de cada investidor, não do noticiário da semana.

Regulação não significa imunidade

Investir em cripto por estruturas reguladas já faz parte do mercado financeiro. Fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de criptoativos negociam no Brasil desde 2021 e nas principais bolsas dos Estados Unidos desde 2024.

As stablecoins têm marco regulatório próprio nos EUA desde 2025. No Brasil, o Banco Central publicou em novembro de 2025 as regras para as prestadoras de serviços de ativos virtuais, em vigor desde fevereiro de 2026, incluindo a segregação entre recursos próprios e recursos de clientes.

Os maiores incidentes recentes em instituições têm um padrão em comum: a criptografia resistiu, e o alvo foram as pessoas e os processos que autorizam transações. Em fevereiro de 2025, a Bybit perdeu cerca de US$ 1,5 bilhão depois que atacantes comprometeram a máquina de um desenvolvedor de um provedor de carteiras e manipularam o que os signatários aprovavam.

Nesta semana, o vetor inicial apontado é, de novo, a máquina de um profissional com acesso a sistemas internos. Nenhuma instituição do setor está imune a esse tipo de ataque, e a inteligência artificial aumenta essa exposição: os modelos estão cada vez mais sofisticados em segurança cibernética e já foram usados para conduzir ataques de forma quase autônoma.

A estrutura do fundo

Há uma camada de proteção que independe de qualquer uma dessas práticas: a própria estrutura do fundo. Em um fundo regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o patrimônio do fundo é separado do patrimônio da gestora e do administrador.

Custodiante, administrador fiduciário e auditor externo verificam, cada um no seu papel, que os ativos existem e estão onde deveriam estar. A supervisão fica distribuída entre várias instituições independentes, e não concentrada em uma só. Isso não elimina o risco de perda, mas reduz a dependência de um único ponto de falha.

Nos fundos indexados, o índice adiciona mais um filtro. Para entrar no Nasdaq CME Crypto Index, um criptoativo precisa ser negociado em múltiplas exchanges e ter suporte de custodiantes que atendem a padrões institucionais. O que não passa por esse filtro fica fora do índice.

Confiança se constrói ao longo do tempo

Semanas como esta testam a indústria inteira. A forma como as instituições respondem, com transparência, cobrindo as perdas e publicando o que aprenderam, também constrói confiança.

Nossa contribuição segue a mesma desde 2018: oferecer acesso a cripto por estruturas simples e reguladas. Ao investidor cabe decidir se e quanto alocar. Quem guarda as chaves, e como, é trabalho nosso.

Em cripto, a forma de acesso é parte da decisão de investimento.

*Samir Kerbage é diretor de investimentos da Hashdex

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