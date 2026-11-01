Trump descarta encontro com Flávio, mas diz que ele pode ficar nos EUA 'quanto tempo quiser'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 31, que não tem planos de se encontrar com o senador Flávio Bolsonaro (PL), que deixou o Brasil após ser derrotado na eleição. Em entrevista no clube Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, Trump disse, porém, que o parlamentar pode permanecer nos Estados Unidos "quanto tempo quiser".

Horas antes, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que o governo dos Estados Unidos não participou diretamente da saída de Flávio do Brasil. Segundo ele, o senador já tinha um visto válido e recebeu autorização para entrar no país por decisão de Trump.

"Ele já dispunha de um visto, e o presidente (Trump) tomou a decisão de permitir sua entrada no país", explicou Rubio em entrevista coletiva em Atlanta. "O governo dos Estados Unidos não participou diretamente (da saída de Flávio do Brasil)."

Como Flávio Bolsonaro chegou aos Estados Unidos

Investigado por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, o senador deixou o Brasil na quarta-feira, depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a entrega de seus passaportes.

Flávio chegou aos Estados Unidos após passar pela Argentina e pelo Equador. Segundo os jornais The New York Times e The Wall Street Journal, a aeronave utilizada na viagem foi fretada por Jason Miller, assessor de Trump.

O diretor da companhia aérea responsável pelo voo afirmou à agência AFP que a viagem foi paga por um intermediário, a partir de uma conta bancária nos Estados Unidos.

A Casa Branca não comentou o voo. Trump, por sua vez, classificou as eleições brasileiras como "vergonhosas".

Desde que chegou aos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro afirmou ser o verdadeiro líder do Brasil e disse ter deixado o país por ser vítima de uma "perseguição".

Seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, cumpre pena em prisão domiciliar por planejar um golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022.

*Com informações do Globo