O tênis de salto alto ganha a moda, do luxo às marcas esportivas

Por mais de um século, o tênis foi desenhado para correr, saltar e driblar, com conforto e estabilidade como premissas. Na última terça-feira, 27, a Converse colocou à venda nos Estados Unidos um modelo que segue em outra direção. O VX-1 Heel, criado em parceria com a marca nova-iorquina Vaquera, junta o cabedal acolchoado de um tênis de skate a um salto kitten, fino e baixo. O par custa US$ 250, cerca de R$ 1,3 mil, e chegou às lojas com uma campanha estrelada pela cantora Kim Petras.

O lançamento faz parte de um movimento que ganhou força ao longo de 2026. Nike, Onitsuka Tiger e Lacoste também apresentaram nos últimos meses calçados esportivos com salto, formato que até pouco tempo atrás aparecia quase só em desfiles de luxo e no trabalho de designers independentes.

O VX-1 tem como referência o CS Pro-1, tênis de skate do arquivo da Converse com o volume característico do início dos anos 2000. A versão nova traz camurça perfurada, língua de mesh acolchoada, cadarços largos e uma etiqueta de borracha com as duas marcas. A parceria com a Vaquera começou em 2025, quando as duas lançaram o XXXHi Slouch Wedge e o XHi Slouch Wedge, releituras do Chuck Taylor All Star com proporções exageradas e salto anabela escondido dentro do calçado.

Da passarela ao varejo

Chuteira com salto kitten do desfile de primavera-verão 2021 da Miu Miu, uma das precursoras do formato (Reprodução/Instagram)

Na coleção de primavera-verão 2021 da Miu Miu, Miuccia Prada colocou na passarela chuteiras femininas com salto de verdade, sem relação com as travas usadas no gramado. A estilista romena Ancuta Sarca produz desde 2019, ano em que fundou sua marca, sapatos que unem stiletto e tênis a partir de pares reaproveitados. Em 2020, os designers Paolina Russo e Marko Baković criaram versões de salto do Superstar, da Adidas.

O tênis anabela tem um histórico próprio. Popularizado por Isabel Marant e Marc Jacobs no começo dos anos 2010, o modelo vinha tentando voltar ao guarda-roupa havia algum tempo, e o Bekett, de Isabel Marant, registrou alta de 630% na plataforma de compras Lyst em 2025.

Arquivo da Nike

Nike Ovolo 2.0 na versão prata metálica, releitura do modelo de 2004 com salto suspenso, prevista para o fim do ano (Reprodução/Instagram)

A Nike decidiu resgatar o Ovolo, modelo feminino lançado em 2004 e desenhado por Richard Clarke durante a fase da tecnologia Shox. O cabedal tem como base o Shox R4, primeiro tênis da linha, de 2000. Na versão 2.0, o calcanhar fica suspenso sobre um vão maior em relação à sola, enquanto o Swoosh aparece gravado em relevo no couro. O modelo sai nas cores preta e prata metálica, apenas em numeração feminina, com previsão para a temporada de fim de ano. O preço ainda não foi divulgado.

A marca já vinha testando o terreno com a estilista londrina Martine Rose, que assina versões do Shox R4 desde 2022 e tem aumentado a altura do salto a cada nova leva, deixando o modelo mais próximo de um mule.

Bola de tênis no calcanhar

ACE-T1, da Lacoste, com bola de tênis encaixada no calcanhar, apresentado no desfile de primavera-verão 2027 em Roland-Garros (Reprodução/Instagram)

A Lacoste apresentou sua coleção de primavera-verão 2027 no dia 4 de outubro, na quadra Philippe-Chatrier, em Roland-Garros. Sob o título "Dress Code: No White Required", a diretora criativa Pelagia Kolotouros mostrou o ACE-T1, tênis com cabedal envolto por uma estrutura de TPU recortada em losangos, inspirada na rede da quadra, e uma bola de tênis encaixada no calcanhar, que se abre em V para recebê-la. Venus Williams assistiu ao desfile da primeira fila usando um par de tênis com salto da marca. A Lacoste ainda não anunciou data de lançamento nem preço do modelo.

Na Onitsuka Tiger, a novidade veio pelo Mexico 66, tênis lançado em 1966 e o primeiro a exibir as listras laterais que viraram assinatura da marca japonesa. Em fevereiro, no desfile de inverno 2026 em Milão, a empresa apresentou uma versão com salto kitten, bico fino e tira traseira, inclusive na combinação de preto e amarelo associada ao filme Kill Bill. O modelo, batizado de Sereza, chegou às lojas em setembro.

Mexico 66 Sereza, da Onitsuka Tiger, que leva o clássico tênis da marca japonesa ao salto kitten com bico fino e tira traseira (Reprodução/Instagram)

No desfile de primavera-verão 2027, também em Milão, a marca levou à passarela botas de amarrar até a panturrilha com salto anabela, além de sapatos brogue robustos e scarpins com tira traseira.