Como são definidas as seleções que participam da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2022 começa no próximo domingo, 24, e termina no dia 18 de dezembro, data da grande final da maior competição de futebol do mundo.

As 32 seleções estão divididas em oito grupos de quatro equipes cada. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final. A partir da fase mata-mata quem perder vai para casa. Para levantar o troféu, a seleção campeã disputará sete partidas no total.

A competição, sucesso mundial de audiência, atrai até quem não acompanha futebol diariamente. Por isso diversas dúvidas surgem sobre o Mundial. Uma delas é como as seleções participantes da Copa do Mundo são definidas.

Como são definidas as Seleções que disputam a Copa

Todas as seleções precisam disputar as eliminatórias continentais para se classificar para Copa. Cada confederação organiza a competição entre suas seleções. A única seleção que consegue vaga para o Mundial sem disputar as eliminatórias é o anfitrião da Copa.

A Conmebol, por exemplo, define os classificados por uma competição de pontos corridos com 18 rodadas. Todas as seleções do continente se enfrentam em partidas de ida e volta.Já a Uefa, divide todas as seleções por grupos e as mais bem colocadas conseguem carimbar uma vaga para o Mundial.

Quantos times de cada continente vão para a Copa do Mundo?

Com 31 seleções disputando a oportunidade de disputar a Copa, a divisão de vagas por continente fica desta forma:

Ásia: 4 vagas + 1 para repescagem

África: 5 vagas

Europa: 13 vagas

América do Sul: 4 vagas + 1 para repescagem

América do Norte e Central: 3 vagas + 1 para repescagem

Oceania: 1 vaga para repescagem

As quatro seleções que conseguem vagas para repescagem se enfrentam e apenas uma se classifica para a Copa do Mundo.

LEIA TAMBÉM: