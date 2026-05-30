Convocações da Copa do Mundo 2026: veja as listas já anunciadas pelas seleções

Lionel Messi e Marquinhos: jogadores foram convocados para a Copa do Mundo de 2026 por Argentina e Brasil, respectivamente (Andre Borges/picture alliance via Getty Images)
Publicado em 30 de maio de 2026 às 18h51.
Última atualização em 30 de maio de 2026 às 18h52.
Faltam apenas 11 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A menos de duas semanas da abertura do torneio, a maioria das seleções classificadas já anunciou suas listas finais de convocados.
Os países têm até 1º de junho para enviar à Fifa a relação definitiva de 26 jogadores que disputarão o Mundial.
A Argentina, atual campeã mundial, anunciou nesta quinta-feira a lista de convocados para a Copa do Mundo. Entre os 26 jogadores escolhidos pelo técnico Lionel Scaloni, a seleção conta com Lionel Messi, que pode disputar seu último Mundial, além do atacante Flaco López, do Palmeiras.
Principal referência da equipe, Messi, aos 38 anos, está confirmado em sua sexta participação em Copas do Mundo. O jogador atua no Inter Miami ao lado do volante Rodrigo De Paul, outro destaque do elenco.
Também estão na lista o goleiro Dibu Martínez, do Aston Villa, o meio-campista Enzo Fernández, do Chelsea, e os atacantes Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, e Lautaro Martínez, da Inter de Milão.
A seleção argentina integra o Grupo J, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. A estreia será contra os argelinos no dia 16 de junho, às 22h, em Kansas City. Na sequência, enfrenta a Áustria no dia 22 e encerra a fase de grupos diante da Jordânia no dia 29.
Já o Brasil estreia alguns dias antes, em 13 de junho, diante de Marrocos, no início da busca pelo hexacampeonato.
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio).
Defensores: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli) e Leo Pereira (Flamengo).
Meias/Atacantes: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo), Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos).
Goleiros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern de Munique) e Alexander Nubel (Stuttgart).
Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique), David Raum (Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Jonathan Tah (Bayern de Munique) e Malick Thiaw (Newcastle).
Meias/ Atacantes: Nadiem Amiri (Mainz), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern de Munique), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool) e Nick Woltemade (Newcastle).
Goleiros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton).
Defensores: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham).
Meio-campistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marselha), Mats Wieffer (Brighton).
Atacantes: Memphis Depay (Corinthians), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).
Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marselha) e Juan Musso (Atlético de Madrid).
Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Cuti Romero (Tottenham), Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha), Nicolás Tagliafico (Lyon) e Facundo Medina (Olympique de Marselha).
Meias/Atacantes: De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Paredes (Boca Juniors), Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Strasbourg), Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), Lionel Messi (Inter Miami), Nico González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Flaco Lopez (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) e Lautaro Martínez (Inter de Milão).
Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Joan García (Barcelona).
Defensores: Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cubarsí (Barcelona), Laporte (Athletic Bilbao), Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) e Pedro Porro (Tottenham).
Meias/Atacantes: Pedri (Barcelona), Fabián Ruíz (PSG), Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atlético de Madrid), Merino (Arsenal), Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna) e Lamine Yamal (Barcelona).
Goleiros: Dayne St. Clair, Maxim Crépeau e Owen Goodman;
Defensores: Alistair Johnston, Derek Cornelius, Richie Laryea, Kiko Sigur, Joel Waterman, Luc de Fougerolles, Moise Bombito, Alfie Jones e Alphonso Davies;
Meio-campistas: Stephen Eustáquio, Ismael Koné, Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Ali Ahmed, Nathan Saliba, Liam Millar, Marcelo Flores, Jacob Shaffelburg e Jonathan Osorio;
Atacantes: Jonathan David, Cyle Larin, Tani Oluwaseyi e Promise David.
Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting) e Ricardo Velho (Gençlerbirligi).
Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) e Tomás Araújo (Benfica).
Meias/Atacantes: Rúben Neves (Al-Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).
Goleiros: Bounou, El Kajoui e Tagnaouti.
Defensores: Mazraoui, Salah-Eddine, Belammari, Hakimi, El Ouahdi, Aguerd, Riad, Halhal e Diop.
Meias/Atacantes: El Mourabet, Bouaddi, El Aynaoui, Amrabat, Ounahi, El Khannouss, Saibari, Abde Ezzalzouli, Talbi, Rahimi, El Kaabi, Brahim Díaz, Gessime e Echghouyabe.
Goleiros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC) e Matt Turner (New England Revolution).
Defensores: Alex Freeman (Villarreal), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic), Chris Richards (Crystal Palace), Mark McKenzie (Toulouse), Max Arfsten (Columbus Crew), Tim Ream (Charlotte), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Sergiño Dest (PSV).
Meias/Atacantes: Brenden Aaronson (Leeds), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus), Alex Zendejas (Club América), Christian Pulisic (Milan), Folarin Balogun (Monaco), Haji Wright (Coventry City), Ricardo Pepi (PSV) e Tim Weah (Olympique de Marseille).
Goleiros: Orlando Mosquera, Luis Mejía e César Samudio.
Defensores: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, José Córdoba, Eric David, Jiovany Ramos e Roderick Miller.
Meias/Atacantes: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Bárcenas, Alberto Quintero, Azarías Londoño, Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo e Tomás Rodríguez.
Goleiros: Camilo Vargas, Alvaro Montero e David Ospina.
Defensores: Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Willer Ditta, Santiago Arias, Johan Mojica e Deiver Machado.
Meias/Atacantes: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Portilla, Juan Quintero, James Rodríguez, Jaminton Campaz, Cucho Hernández, Luis Díaz, Luis Suárez, Andrés Gómez e Jhon Córdoba.
Goleiros: Egil Selvik, Orjan Nyland e Sander Tangvik.
Defensores: Kristoffer Ajer, Fredrik Bjorkan, Henrik Falchener, Sondre Langas, Torbjorn Heggem, Holmgren Pedersen, Julian Ryerson e Leo Ostigard.
Meias: David Moller, Martin Odegaard, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Thelo Aasgaard, Fredrik Aursnes, Sander Berge, Morten Thorsby, Strand Larsen, Oscar Bobb, Erling Haaland, Andreas Schjelderup, Jens Petter Hauge, Antonio Nusa e Alexander Sorloth.
Goleiros: Courtois, Lammens e Mike Penders.
Defensores: Timothy Castagne, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier, Nathan Ngoy e Joaquin Seys.
Meias/Atacantes: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel, Charles De Ketelaere, Mathias Fernandez-Pardo, Jeremy Doku, Romelu Lukaku, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard, Dodi Lukebakio e Diego Moreira.
Goleiros: Jordan Pickford, Dean Henderson e James Trafford.
Defensores: Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O'Reilly, Djed Spence e Tino Livramento.
Meias/Atacantes: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon e Noni Madueke.
Goleiros: Craig Gordon (Heart of Midlothian), Angus Gunn (Nottingham Forest) e Liam Kelly (Rangers).
Defensores: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Soctt McKenna (Dínamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers) e Kieran Tierney (Celtic).
Meias/Atacantes: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Fergunson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Napoli), Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) e Ross Steward (Southampton).
Goleiros: Marvin Keller, Gregor Kobel e Yvon Mvogo.
Defensores: Manuel Akanji, Aurèle Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez e Silvan Widmer.
Meias/Atacantes: Michel Aebischer, Zeki Amdouni, Breel Embolo, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Cedric Itten, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Dan Ndoye, Noah Okafor, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka e Denis Zakaria.
Goleiros: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, El Mahdy Soliman e Mohamed Alaa.
Defensores: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdi Fathi, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh e Karim Hafez.
Meio-campistas: Marwan Attia, Mohannad Lasheen, Nabil Emad Dunga, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed Zizo, Mahmoud Trezeguet, Emam Ashour, Mostafa Ziko, Ibrahim Adel, Haitham Hassan e Mohamed Salah.
Atacantes: Omar Marmoush, Aktay Abdullah e Hamza Abdel Karim.
Goleiros: Édouard Mendy, Mory Diaw e Yehvann Diouf.
Defensores: Krépin Diatta, Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, El Hadji Malich Diouf, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, Moustapha Mbow, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs e Ilay Camara;
Meio-campistas: Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr e Bara Sapoko Ndiaye.
Atacantes: Sadio Mané, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng e Chérif Ndiaye.
Goleiros: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic e Osman Hadzikic.
Defensores: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Stjepan Radeljic.
Meias/Atacantes: Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic, Ermin Mahmic, Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic e Edin Dzeko.
Goleiros: Yahia Fofana, Mohamed Koné e Alban Lafont.
Defensores: Emmanuel Agbadou, Clement Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doue, Ghislan Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka e Wilfried Singo.
Meias/Atacantes: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulai, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Jean-Mickael Seri, Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakite, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pepe, Bazoumana Toure e Elye Wahi.
Goleiros: Mike Maignan, Robin Risser e Brice Samba.
Defensores: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba e Dayot Upamecano.
Meias/Atacantes: N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery, Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise e Marcus Thuram.
Goleiros: Zion Suzuki, Keisuke Osako e Tomoki Hayakawa.
Defensores: Hiroki Ito, Junnosuke Suzuki, Ayumu Seko, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu, Yukinari Sugawara e Yuto Nagatomo.
Meias/Atacantes: Daichi Kamada, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Wataru Endo, Keito Nakamura, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Yuito Suzuki, Junya Ito, Ayase Ueda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Keisuke Goto e Takefusa Kubo.
Goleiros: Max Crocombe, Alex Paulsen e Michael Woud.
Defensores: Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith e Finn Surman.
Meias/Atacantes: Lachlan Bayliss, Joe Bell, Matt Garbett, Ben Old, Alex Rufer, Sarpreet Singh, Marko Stamenic, Ryan Thomas, Kosta Barbarouses, Eli Just, Callum McCowatt, Jesse Randall, Ben Waine e Chris Wood.
Goleiros: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt e Jacob Widell Zetterström.
Defensores: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud e Daniel Svensson.
Meias/Atacantes: Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Jesper Karlström, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg e Besfort Zeneli.
Goleiros: Dahmen, Chamakh e Ben Hassen.
Defensores: Valery, Neffati, Bronn, Talbi, Rekik, Arous, Chikhaoui, Abdi e Ben Hmida.
Meias/Atacantes: Skhiri, Mahmoud, Khedira, Ben Slimane, Ben Ouanes, Gharbi, Hannibal, Ayari, Achouri, Saad, Chaouat, Mastoui, Elloumi e Tonekti.
Goleiros: Johnny Placide, Alexandre Pierre, Josué Duverger.
Defensores: Carlens Arcus, Wilguens Pauguain, Duke Lacroix, Martin Experience, JK Duverne, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Keeto Thermoncy.
Meias/Atacantes: Leverton Pierre, Carl-Fred Sainthe, Jean-Jacques Danley, Jeanricner Bellegarde, Pierre Woodenski, Dominique Simon, Louicius Deedson, Ruben Providence, Josué Casimir, Derrick Etienne, Wilson Isidor, Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Yassin Fortune, Lenny Joseph.
Goleiros: Kim Seunggyu, Song Bumkeun e Jo Hyeonwoo.
Defensores: Kim Moonhwan, Kim Min-jae, Kim Taehyeon, Park Jinseob, Seol Youngwoo, Jens Castrop, Lee Kihyuk, Lee Taeseok, Lee Hanbeom e Cho Yumin.
Meias/Atacantes: Kim Jingyu, Bae Junho, Paik Seungho, Yang Hyunjun, Eom Jisung, Lee Kang-in, Lee Donggyeong, Lee Jaesung, Hwang Inbeom, Hwang Heechan, Son Heung-min, Oh Hyeongyu e Cho Gue-sung.
Goleiros: Alexander Schlager, Florian Wiegele e Patrick Pentz.
Defensores: David Affengruber, Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Alexander Prass, Marco Friedl e Michael Svoboda.
Meias/Atacantes: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Patrick Wimmer, Paul Wanner, Alessandro Schopf, Marko Arnautović, Michael Gregoritsch e Sasa Kalajdzic.
Goleiros: Timothy Fayulu, Lionel Mpasi e Matthieu Epolo.
Defensores: Aaron Wan-Bissaka, Gédéon Kalulu, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Steve Kapuadi, Rocky Bushiri, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba e Dylan Batubinsika.
Meias/Atacantes: Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Ngal'ayel Mukau, Charles Pickel, Nathanael Mbuku, Brian Cipenga, Theo Bongonda, Gael Kakuta, Meschack Elia, Fiston Mayele, Cédric Bakambu, Simon Banza e Yoane Wissa.
Goleiros: Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Eloy Room.
Defensores: Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon Van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Jurien Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo.
Meias/Atacantes: Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, AR'Jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe, Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorré, Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Brandley Kuwas, Jurgen Locadia e Jearl Margaritha.
Goleiros: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur.
Defensores: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic e Luka Vuskovic.
Meias/Atacantes: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk, Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Peter Musa e Igor Matanovic.
Goleiros: Josimar Dias (Vozinha), Márcio da Rosa e Carlos Santos.
Defensores: Steven Moreira, Wagner Pina, Sidny Cabral, Logan Costa, Roberto Lopes (Pico), Kelvin Pires, Ianique Tavares (Stopira) e Edilson Borges (Diney).
Meias/Atacantes: Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Kevin Pina, Laros Duarte, Telmo Arcanjo, Yannick Semedo, João Paulo Fernandes, Garry Rodrigues, Jovane Cabral, Ryan Mendes, Nuno da Costa, Dailon Livramento, Gilson Benchimol, Willy Semedo e Hélio Varela.
Goleiros: Altay Bayindir, Ersin Destanoglu, Mert Gunok, Muhammed Sengezer e Ugurcan Cakir.
Defensores: Abdulkerim Bardakci, Ahmetcan Kaplan, Caglar Soyuncu, Eren Elmali, Ferdi Kadıoglu, Merih Demiral, Mert Muldur, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek e Zeki Celik.
Meias/Atacantes: Atakan Karazor, Demir Ege Tiknaz, Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek, Kaan Ayhan, Orkun Kokçu, Salih Ozcan, Aral Simshir, Arda Guler, Baris Yilmaz, Can Uzun, Deniz Gul, Irfan Kahveci, Kenan Yildiz, Kerem Akturkoglu, Oguz Aydin, Yunus Akgun e Yusuf Sari.