Que horas começam as finais do SP Open 2026, com Luisa Stefani? Veja horário e onde assistir

Brasileira volta à decisão do torneio em São Paulo ao lado de Gabriela Dabrowski e tenta repetir conquista da primeira edição. Final de duplas acontece neste domingo, 20, antes da disputa pelo título de simples.

final do SP Open. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a tenista confirmou presença na decisão de duplas da edição de 2026 e busca o segundo título consecutivo no torneio paulista. Luisa Stefani será novamente a representante brasileira em uma. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a tenista confirmou presença na decisão de duplas da edição de 2026 e busca o segundo título consecutivo no torneio paulista.

A parceria, atual número 2 do ranking da temporada, enfrenta as norte-americanas Anna Rogers e Allura Zamarripa neste domingo, 20 de setembro, às 13h. A partida será realizada na quadra central da estrutura montada no Parque Villa-Lobos, em São Paulo (SP).

Na sequência, não antes das 15h30, acontece a final da chave de simples entre a espanhola Kaitlin Quevedo e a argentina Nadia Podoroska.

A campanha de Luisa Stefani no SP Open 2026 repete o cenário observado na primeira edição do evento. Em 2025, a brasileira também foi a única atleta do país a alcançar uma final do torneio e conquistou o título de duplas ao lado da húngara Timea Babos.

Na atual temporada, sem a presença de Bia Haddad Maia, nenhuma brasileira avançou até as quartas de final da chave de simples. A jovem Nauhany Silva teve a melhor campanha nacional, com classificação até as oitavas de final.

Nas duplas, Ingrid Martins, ao lado da argentina Jazmin Ortensi, e a parceria formada por Nauhany Silva e Victória Barros foram eliminadas nas quartas de final.

Criado em 2025, o SP Open é um torneio WTA 250, categoria do circuito profissional feminino de tênis. O evento marcou o retorno de uma competição feminina desse nível ao Brasil após mais de duas décadas. Antes disso, o último torneio semelhante realizado no país havia sido o Brasil Open de 2002.

Histórico das finais do SP Open 2026

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski enfrentam dupla norte-americana

A final de duplas do SP Open 2026 coloca Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski diante de Anna Rogers e Allura Zamarripa, em um confronto entre a segunda melhor parceria da temporada e uma dupla que disputa sua primeira decisão de WTA 250.

Rogers já participou de uma final do SP Open. Em 2025, a norte-americana chegou à decisão ao lado da indonésia Janice Tjen e enfrentou Luisa Stefani, que conquistou o título naquela edição com Timea Babos.

A brasileira também já enfrentou Rogers no circuito profissional. No WTA de Buenos Aires, em 2022, Luisa Stefani e Ingrid Martins venceram Anna Rogers e Christina Rosca por 2 sets a 0.

O duelo contra Allura Zamarripa será o primeiro confronto de Luisa Stefani diante da norte-americana em competições profissionais.

Atualmente, Anna Rogers ocupa a 95ª posição do ranking de duplas, enquanto Allura Zamarripa aparece na 132ª colocação. A principal campanha da parceria foi o vice-campeonato do WTA 125 de Vancouver, no Canadá.

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski chegam à decisão após uma temporada com resultados relevantes. A dupla conquistou o WTA 1000 de Dubai, alcançou a final de Wimbledon e chegou às semifinais de Roland Garros e do US Open. As duas já garantiram vaga no WTA Finals, torneio que reúne as melhores parcerias da temporada.

Campanhas das duplas finalistas no SP Open 2026

Anna Rogers/Allura Zamarripa

Oitavas de final: vitória por 2 sets a 0 sobre Michaela Bayerlova (Tchéquia)/Kimberley Zimmermann (Bélgica) — 7/5 e 6/3

Quartas de final: vitória por 2 sets a 0 sobre Ingrid Martins (Brasil)/Jazmin Ortensi (Argentina) — 6/3 e 6/1

Semifinal: vitória por 2 sets a 0 sobre Valeriya Strakhova (Ucrânia)/Anastasia Tikhonova — 6/3 e 6/0

Luisa Stefani/Gabriela Dabrowski

Oitavas de final: vitória por 2 sets a 0 sobre Rebeca Pereira/Marjorie Sousa (Brasil) — 6/0 e 6/1

Quartas de final: vitória por desistência sobre Kaitlin Quevedo (Espanha)/Dominika Salkova (Tchéquia)

Semifinal: vitória sobre Dang Yiming/You Xiaodi (República Popular da China) — 3/6, 6/3 e 11/9

Final de simples reúne trajetórias diferentes

SP Open 2026 será o primeiro confronto entre Kaitlin Quevedo e Nadia Podoroska no circuito profissional, com as duas tenistas chegando à final após campanhas distintas no torneio. A decisão individual doserá o primeiro confronto entre Kaitlin Quevedo e Nadia Podoroska no circuito profissional, com as duas tenistas chegando à final após campanhas distintas no torneio.

Aos 20 anos, Kaitlin Quevedo disputa sua primeira temporada completa na WTA. A espanhola ocupa atualmente a 105ª posição do ranking mundial e alcançou a melhor marca da carreira em agosto de 2026, quando chegou ao 94º lugar.

Antes da decisão do SP Open, Quevedo havia disputado uma final de WTA 125 na Romênia nesta temporada. O torneio paulista representa sua primeira decisão de WTA 250.

Nadia Podoroska, de 29 anos, busca novos resultados no circuito. A argentina chegou às semifinais de Roland Garros em 2020 e alcançou a 36ª posição do ranking mundial. Atualmente, aparece na 317ª colocação.

Os principais títulos da carreira de Podoroska são três conquistas de WTA 125, obtidas entre 2023 e 2024.

Campanhas das finalistas de simples no SP Open 2026

Nadia Podoroska

1ª rodada: venceu Lucrezia Stefanini (Itália) por 2 sets a 0 — 6/3 e 6/4

Oitavas de final: venceu Eva Lys (Alemanha) por 2 sets a 0 — 7/5 e 6/2

Quartas de final: venceu Suzan Lamens (Países Baixos) por 2 sets a 1 — 7/6(5), 3/6 e 6/3

Semifinal: venceu Paula Badosa (Espanha) por 2 sets a 0 — 6/3 e 6/4

Kaitlin Quevedo

1ª rodada: venceu Anastasia Tikhonova por 2 sets a 0 — 6/0 e 6/2

Oitavas de final: venceu Nauhany da Silva (Brasil) por 2 sets a 0 — 6/2 e 6/1

Quartas de final: venceu Teodora Kostovic (Sérvia) por 2 sets a 0 — 6/3 e 6/4

Semifinal: venceu Anna Blinkova (França) por 2 sets a 1 — 6/4, 2/6 e 6/4

Que horas começa o SP Open 2026?

As finais do SP Open 2026 acontecem neste domingo, 20 de setembro, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A decisão de duplas começa às 13h, enquanto a final de simples será disputada a partir das 15h30.

A organização ainda disponibiliza ingressos Ground Pass pela plataforma on-line Eventim. O acesso não inclui entrada na quadra central.

Onde assistir ao SP Open 2026?

As duas finais terão transmissão pelo canal por assinatura Sportv.