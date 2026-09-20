Brasil vence Argentina e garante vaga nas Olimpíadas de Los Angeles no vôlei masculino

A Seleção Brasileira masculina de vôlei derrotou a Argentina por 3 sets a 0 na manhã deste domingo, 20, e garantiu o 34º título do Campeonato Sul-Americano, além da classificação antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

A partida decisiva aconteceu no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, diante de mais de 10 mil torcedores, que acompanharam as parciais de 25/20, 25/23 e 25/20.

Com a conquista continental, o Brasil confirmou presença em sua 17ª participação olímpica no vôlei masculino. A equipe buscará nos Estados Unidos o quarto ouro da história da modalidade, após os títulos obtidos em Barcelona 1992, Pequim 2008 e Londres 2012.

O torneio sul-americano foi o primeiro da história a oferecer uma vaga direta para os Jogos Olímpicos. O Brasil terminou a competição com campanha invicta, após vencer os cinco adversários enfrentados: Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela e Argentina.

A programação da Seleção masculina terá continuidade em 2027, quando o calendário internacional de seleções será retomado. Antes disso, a equipe disputará dois torneios na próxima temporada: a liga das Nações ("Volleyball Nations League", competição internacional anual entre seleções), em junho, e a Copa do Mundo, em setembro.

Até o momento, além do Brasil, já estão classificados para o torneio olímpico de vôlei masculino os Estados Unidos, país-sede dos Jogos, Cuba, campeão norte-americano, e Japão, campeão asiático.

Atuação de Darlan e força do bloqueio garantem vitória brasileira

O oposto Darlan foi o principal nome ofensivo da decisão, com 17 pontos marcados, liderando os ataques brasileiros contra a Argentina. A atuação do jogador impulsionou a equipe durante os momentos de maior equilíbrio da partida e contou com o apoio da torcida presente no Maracanãzinho.

O bloqueio também teve papel importante no desempenho da Seleção. Lucarelli marcou três pontos no fundamento, enquanto Cachopa contribuiu com dois bloqueios para conter as investidas argentinas.

No primeiro set, o Brasil abriu vantagem a partir dos contra-ataques e dos erros cometidos pelo adversário. A equipe chegou a abrir quatro pontos de diferença após participação de Adriano no saque e um bloqueio de Lucarelli. A Argentina reagiu com aces, mas a Seleção manteve o controle da parcial e fechou em 25/20.

No segundo set, o Brasil começou novamente em vantagem após um contra-ataque de Adriano e um ace de Judson. A equipe conseguiu administrar a liderança durante boa parte da parcial, apoiada pela distribuição de Cachopa e pela eficiência no side-out, fundamento que representa a troca de pontos após a recepção do saque adversário.

A Argentina reduziu a diferença na reta final e chegou a ameaçar a vantagem brasileira. Após pedido de tempo técnico de Bernardinho, a Seleção retomou o equilíbrio e confirmou a vitória no set por 25/23.

No terceiro set, o Brasil voltou a enfrentar resistência argentina, mas contou com a participação decisiva de Darlan no saque e no ataque para fechar a partida por 25/20 e confirmar a classificação olímpica.

A Argentina chegou a liderar o início da parcial, mas o Brasil retomou a frente após uma sequência de pontos com Darlan no serviço. Cachopa e Judson também contribuíram no bloqueio, enquanto Adriano encerrou o confronto com um ace que garantiu o título continental.

Campanha invicta do Brasil no Campeonato Sul-Americano

A Seleção Brasileira venceu todas as cinco partidas disputadas no torneio:

Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21)

Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16)

Brasil 3 x 0 Colômbia (25/23, 25/14 e 25/16)

Brasil 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/14 e 25/19)

Brasil 3 x 0 Argentina (25/20, 25/23 e 25/20)

Próximos jogos do Sul-Americano

A rodada do campeonato ainda terá os confrontos: