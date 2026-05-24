Liverpool x Brentford: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Liverpool x Brentford: saiba onde assistir ao jogo (Jan Kruger/Getty Images)
Publicado em 24 de maio de 2026 às 06h02.
Liverpool e Brentford se enfrentam neste domingo, 24, pela Premier League.
O duelo, em Anfield, fecha a temporada do Campeonato Inglês. O Liverpool ainda busca confirmar vaga na próxima Champions League, enquanto o Brentford segue na disputa por classificação para competições europeias.
A partida acontece às 12h, do horário de Brasília, neste domingo, 24.
O jogo será transmitido pelo Disney+ (plano premium).
Mamardashvill; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Gravenberch, Jones, Szoboszlai e Ngumoha; Gakpo.
Técnico: Arne Slot.
Kelleher; Kayode, Ajer, Collins e Lewis-Potter; Janelt, Yarmoliuk, Jensen, Damsgaard e Ouattara; Igor Thiago.
Técnico: Keith Andrews.