Crystal Palace x Arsenal: veja horário e onde assistir ao jogo pela Premier League

Bukayo Saka, do Arsenal: equipe vai comemorar o título neste domingo (Alex Pantling - UEFA/UEFA /Getty Images)
Repórter
Publicado em 24 de maio de 2026 às 06h03.
Crystal Palace e Arsenal se enfrentam neste domingo, 24, às 12h (de Brasília), pela última rodada da Premier League 2025/26.
A partida terá transmissão do Disney+ Premium.
Já campeão inglês, o Arsenal entra em campo para celebrar a conquista da Premier League diante de sua torcida antes da final da Champions League contra o PSG, marcada para 30 de maio.
O Arsenal conquistou o título da Premier League antecipadamente após o empate do Manchester City com o Bournemouth na última terça-feira, 19.
O técnico Mikel Arteta terá desfalques importantes. Os laterais Ben White e Jurrien Timber, além do meio-campista Merino, seguem lesionados.
A partida terá transmissão do Disney+ Premium.
O jogo acontece às 12h (horário de Brasília).
Crystal Palace
Henderson; Riad, Lacroix e Canvot; Muñoz, Kamada, Wharton e Mitchell; Sarr, Pino e Larsen.
Arsenal
Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Odegaard e Eze; Saka, Trossard e Gyökeres.