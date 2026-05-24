Esporte

Crystal Palace x Arsenal: veja horário e onde assistir ao jogo pela Premier League

Equipes se enfrentam neste domingo, 24, pela última rodada da Premier League

Bukayo Saka, do Arsenal: equipe vai comemorar o título neste domingo (Alex Pantling - UEFA/UEFA /Getty Images)

Bukayo Saka, do Arsenal: equipe vai comemorar o título neste domingo (Alex Pantling - UEFA/UEFA /Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 24 de maio de 2026 às 06h03.

Crystal Palace e Arsenal se enfrentam neste domingo, 24, às 12h (de Brasília), pela última rodada da Premier League 2025/26.

A partida terá transmissão do Disney+ Premium.

Já campeão inglês, o Arsenal entra em campo para celebrar a conquista da Premier League diante de sua torcida antes da final da Champions League contra o PSG, marcada para 30 de maio.

Como Arsenal chega para o confronto?

O Arsenal conquistou o título da Premier League antecipadamente após o empate do Manchester City com o Bournemouth na última terça-feira, 19.

O técnico Mikel Arteta terá desfalques importantes. Os laterais Ben White e Jurrien Timber, além do meio-campista Merino, seguem lesionados.

Onde assistir Crystal Palace x Arsenal ao vivo?

A partida terá transmissão do Disney+ Premium.

Que horas é o jogo Crystal Palace x Arsenal hoje?

O jogo acontece às 12h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Crystal Palace
Henderson; Riad, Lacroix e Canvot; Muñoz, Kamada, Wharton e Mitchell; Sarr, Pino e Larsen.

Arsenal
Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Odegaard e Eze; Saka, Trossard e Gyökeres.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos
Próximo

Mais de Esporte

Sunderland x Chelsea: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Remo x Athletico-PR: veja horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Liverpool x Brentford: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Brighton x Manchester United: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Mais na Exame

Ciência

Como o clima pode afetar a performance dos jogadores na Copa do Mundo de 2026

Esporte

Por que Curaçao tem seleção própria se é parte do Reino dos Países Baixos?

Pop

Harry Potter: qual é a ordem ideal para assistir aos filmes da franquia?

Inteligência Artificial

CEOs e IA: as decisões que separam empresas que crescem das que travam