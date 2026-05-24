Crystal Palace x Arsenal: veja horário e onde assistir ao jogo pela Premier League

Crystal Palace e Arsenal se enfrentam neste domingo, 24, às 12h (de Brasília), pela última rodada da Premier League 2025/26.

A partida terá transmissão do Disney+ Premium.

Já campeão inglês, o Arsenal entra em campo para celebrar a conquista da Premier League diante de sua torcida antes da final da Champions League contra o PSG, marcada para 30 de maio.

Como Arsenal chega para o confronto?

O Arsenal conquistou o título da Premier League antecipadamente após o empate do Manchester City com o Bournemouth na última terça-feira, 19.

O técnico Mikel Arteta terá desfalques importantes. Os laterais Ben White e Jurrien Timber, além do meio-campista Merino, seguem lesionados.

Onde assistir Crystal Palace x Arsenal ao vivo?

A partida terá transmissão do Disney+ Premium.

Que horas é o jogo Crystal Palace x Arsenal hoje?

O jogo acontece às 12h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Crystal Palace

Henderson; Riad, Lacroix e Canvot; Muñoz, Kamada, Wharton e Mitchell; Sarr, Pino e Larsen.

Arsenal

Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Odegaard e Eze; Saka, Trossard e Gyökeres.