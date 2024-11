Como funciona a proposta do Real Madrid para sócios se tornarem donos do clube

Dentre as muitas declarações concedidas pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, neste domingo, 24, durante assembleia geral realizada no clube, uma que chamou bastante a atenção foi quanto a uma proposta de mudança que pode tornar os sócios-torcedores madrilenhos como 'donos'. “Temos 100 mil sócios-torcedores e podemos distribuir um patrimônio que acredito valer mais de 10 bilhões de euros”, disse o mandatário.

Ainda durante o evento, Florentino afirmou que o Real Madrid precisa urgentemente passar por uma "reorganização corporativa" e mencionou sobre a oportunidade de virar Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Os merengues, assim como o rival Barcelona, estão entre os poucos clubes espanhóis que ainda não migraram para esse modelo, implementado na Espanha a partir da década de 90.

"Posso confirmar que levaremos uma proposta de reorganização corporativa a uma assembleia, o que garante que os membros são os verdadeiros donos do nosso clube", disse Florentino, em pouco mais de 90 minutos de discurso.

A Proposta de Reorganização e os Desafios do Modelo Associativo

Considerado um dos dirigentes mais vitoriosos de todos os tempos, o presidente do Real Madrid nunca escondeu seu descontentamento com algumas diretrizes impostas pela La Liga, em especial sobre a forma como a entidade negocia os direitos de TV, de forma coletiva, e o acordo que vem com os clubes espanhóis, que receberam 2 bilhões de euros em troca de futuras receitas em transmissões.

"Estamos trabalhando para nos defender de ataques à nossa riqueza financeira. Nosso clube deve ter uma estrutura que nos proteja como instituição. Faremos tudo o que for necessário para que o clube pertença aos seus membros, para que ninguém possa tirar nossos ativos financeiros”, comentou o mandatário.

Repercussão no Direito Desportivo: Uma Referência para os Clubes Brasileiros

Para advogados especializados em direito desportivo, a medida que o presidente Florentino Pérez pretende adotar é exemplar e pode servir de referência para outros clubes, inclusive do Brasil.

"Eu acho essa iniciativa do Real Madrid muito importante e vai ao encontro de algo que também tem sido discutido no Brasil, sobre a propriedade e o poder de decisão nos clubes, de não ser exclusivo dos associados da área social", aponta o advogado José Francisco Manssur, atualmente sócio da CSMV Advogados e um dos autores da lei que viabilizou a transformação dos times brasileiros em Sociedade Anônima do Futebol, em agosto de 2021.

"Os torcedores, de alguma maneira, mantêm as finanças das instituições, comprando ingressos ou produtos licenciados, dando audiência na TV ou visibilidade para os patrocinadores. Até por isso, é justo que tenham a detenção e principalmente o poder de decidir nas assembleias gerais", acrescenta ele, autor do livro 'Futebol, Mercado e Estado', ao lado de Rodrigo Monteiro de Castro, detalhando o projeto de recuperação, estabilização e desenvolvimento sustentável do futebol brasileiro.

"Essa iniciativa do Real Madrid, pelo fato do clube ainda ser um exemplo de quem defende o modelo associativo bem-sucedido, pode gerar um movimento de estudo pelas agremiações brasileiras, de como fazer com que os torcedores e não só os associados se façam representar e possam participar das decisões", conclui.