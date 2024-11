Quanto o Corinthians já conseguiu arrecadar com vaquinha? Valor em 24 horas impressiona

A campanha de arrecadação promovida pela Gaviões da Fiel para ajudar o Corinthians a quitar a dívida da Neo Química Arena iniciou com resultados impressionantes. Em apenas três horas após o lançamento oficial, a vaquinha já havia arrecadado mais de R$ 1 milhão. Na última atualização, divulgada às 8h45 desta quinta-feira, 28, o valor arrecadado chegou a mais de R$ 3 milhões, totalizando R$ 3.591.787,75.

Até o momento, cerca de 20 mil doadores já participaram da campanha, com mais 40 mil torcedores aguardando na fila para registrar sua contribuição. A campanha, que busca arrecadar R$ 700 milhões em um prazo de seis meses, é vista como uma oportunidade para a torcida demonstrar sua força e ajudar o clube a resolver um dos maiores desafios financeiros de sua história.

Incentivos aos doadores

Para incentivar a participação, a campanha oferece recompensas aos torcedores. Cada doador recebe um certificado como símbolo de sua contribuição, enquanto aqueles que doarem R$ 100 ou mais terão seus nomes gravados em um mural físico que será construído na Neo Química Arena após o término da campanha.

As doações são realizadas por meio de uma conta única, criada exclusivamente pela Caixa Econômica Federal, que será usada para amortizar a dívida de maneira diária. A transparência do processo tem sido destacada pela Gaviões da Fiel, reforçando a confiança dos torcedores na campanha.

Nota oficial da Gaviões da Fiel

Em nota, a Gaviões da Fiel comemorou o engajamento inicial e destacou o papel da torcida na campanha:

“Sim, Fiel, estamos fazendo história! Já atingimos a marca de 1 milhão de reais arrecadados nessas três primeiras horas de campanha. Ao todo, foram 12 mil doadores até o momento. Mas sabemos que essa missão não é fácil e precisamos da colaboração e paciência de todos vocês. Estamos trabalhando com nossos parceiros para normalizar o processo de doação. São mais de 40 mil pessoas aguardando na fila para acessar a plataforma, é a Neo Química Arena lotada em dia de jogo. Vamos em frente! Contamos com vocês.“

Mobilização e desafios

A vaquinha reflete o poder de mobilização da torcida corintiana, reconhecida por seu engajamento e paixão pelo clube. Apesar do sucesso inicial, o desafio é enorme: alcançar R$ 700 milhões em apenas seis meses. A campanha também enfrenta dificuldades técnicas devido ao grande volume de acessos à plataforma de doação, o que tem gerado filas de espera para muitos torcedores.

Ainda assim, o entusiasmo da torcida é um sinal positivo para a direção do clube. A campanha representa não apenas um esforço financeiro, mas também um momento de união entre torcedores, jogadores e dirigentes para resolver uma questão crítica no planejamento estratégico do Corinthians.