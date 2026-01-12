Erich von Däniken, pai da 'arqueologia alienígena', morre aos 90 anos

O escritor suíço Erich von Däniken, conhecido por livros que relacionam civilizações antigas com visitas extraterrestres, morreu aos 90 anos no sábado, 10 de janeiro, após breve internação em Unterseen, próximo a Berna, na Suíça. A informação foi confirmada por seus representantes.

Von Däniken deixa sua esposa Elisabeth Skaja, com quem era casado há 65 anos, a filha Cornelia e dois netos.

Conheça a trajetória de von Däniken

Com mais de 40 livros publicados e cerca de 70 milhões de exemplares vendidos em mais de 30 idiomas, von Däniken se tornou um dos autores suíços mais lidos do mundo. Ele ganhou notoriedade com a obra "Eram os Deuses Astronautas?", lançada em 1968, em que propunha que antigas civilizações como as dos maias e dos egípcios teriam recebido influência tecnológica de seres de outros planetas.

A publicação coincidiu com o aumento do interesse global por fenômenos inexplicáveis e o avanço da exploração espacial, como a missão que levou o homem à Lua em 1969.

O sucesso do primeiro livro abriu espaço para uma série de obras com teor semelhante, nas quais o autor misturava especulações e elementos históricos. O material serviu de base para a popularização do conceito de paleoarqueologia alienígena, que mais tarde seria retomado por produções audiovisuais como a série "Alienígenas do Passado", do canal History Channel.

Nascido em 1935, em Schaffhausen, no norte da Suíça, von Däniken se distanciou dos preceitos católicos aprendidos na juventude e desenvolveu teorias alternativas sobre a origem da vida. Antes da fama, trabalhou como garçom e gerente de hotel, período durante o qual enfrentou diversas acusações de fraude e cumpriu penas de prisão.

O sucesso de seu primeiro livro foi acompanhado por novos problemas legais, incluindo acusações de sonegação de impostos e má gestão financeira. Após cumprir nova pena, publicou "De Volta às Estrelas", consolidando sua carreira como autor e conferencista internacional.

Durante as décadas seguintes, o escritor visitou regiões como Egito, Índia e América Latina, atraído por vestígios arqueológicos que considerava evidências da passagem de seres de outros planetas. Fundou sociedades voltadas à divulgação de suas ideias e tornou-se um dos primeiros autores a investir no uso de vídeo e outras mídias para alcançar novos públicos.

Em seu canal no YouTube, von Däniken abordava temas como as supostas aparições alienígenas na Antiguidade, teorizando inclusive sobre a biologia desses seres. Nem as críticas acadêmicas nem acusações de fraude —como a exibição de artefatos forjados em documentário britânico— alteraram sua postura pública.

Em 1985, publicou "Será que Eu Estava Errado?", no qual afirmou ter admitido erros pontuais, mas não recuado quanto ao conteúdo central de suas teorias.

Ao longo dos anos, sua obra inspirou documentários e programas como Arquivo X, série de televisão que ajudou a alimentar o interesse por temas paranormais e teorias da conspiração nos anos 1990.

O último projeto de von Däniken foi um parque temático baseado em seus livros. Instalado nos arredores de Interlaken, o empreendimento teve baixa adesão e hoje funciona parcialmente, com estruturas degradadas como pirâmides artificiais e cúpulas inspiradas em civilizações antigas.