Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado, 21 de novembro, às 16h30 (horário de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto será disputado no Nubank Parque, em São Paulo, e pode definir antecipadamente o campeão da temporada. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na televisão aberta, da ge TV, pelo YouTube, e do Premiere, no pay-per-view.

O Flamengo chega na liderança, com 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras, segundo colocado, com 73. Depois de vencer o Athletico-PR por 2 a 1 na última rodada, o time carioca precisa apenas de um empate para garantir matematicamente o título, com duas rodadas de antecedência. O Verdão, por sua vez, precisa vencer para manter as chances de alcançar o rival.

Panorama das equipes

Palmeiras: o time de Abel Ferreira vem de derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, e ocupa a vice-liderança, com 73 pontos. A equipe tenta evitar que o rival confirme o título em seu estádio, mas também precisa administrar o calendário: depois do confronto, terá compromissos pelo Brasileirão e a final da Libertadores contra o Estudiantes. O treinador não confirmou se utilizará força máxima. O zagueiro Alexander Barboza está suspenso, enquanto Murilo, Paulinho e Jefté são baixas por questões físicas ou administrativas. Piquerez também é dúvida.

o time de Abel Ferreira vem de derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, e ocupa a vice-liderança, com 73 pontos. A equipe tenta evitar que o rival confirme o título em seu estádio, mas também precisa administrar o calendário: depois do confronto, terá compromissos pelo Brasileirão e a final da Libertadores contra o Estudiantes. O treinador não confirmou se utilizará força máxima. O zagueiro Alexander Barboza está suspenso, enquanto Murilo, Paulinho e Jefté são baixas por questões físicas ou administrativas. Piquerez também é dúvida. Flamengo: líder com 79 pontos, o Rubro-Negro chega embalado pela vitória sobre o Athletico-PR, no Maracanã. A equipe de Leonardo Jardim pode conquistar o Brasileirão com um empate em São Paulo. Para o confronto, porém, o treinador terá dois desfalques importantes: o zagueiro Léo Pereira e o volante Erick Pulgar receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão. Samuel Lino também é dúvida após deixar a última partida com dores na coxa.

Prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Luis Benedetti e Gustavo Gómez; Agustín Giay, Marlon Freitas, Maurício, Andreas Pereira e Arthur (Piquerez); Flaco López e Vitor Roque (Jhon Arias). Técnico: Abel Ferreira.

Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Luis Benedetti e Gustavo Gómez; Agustín Giay, Marlon Freitas, Maurício, Andreas Pereira e Arthur (Piquerez); Flaco López e Vitor Roque (Jhon Arias). Técnico: Abel Ferreira. Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Lucas Paquetá, Jorginho e Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Samuel Lino (Gonzalo Plata) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Ficha técnica: