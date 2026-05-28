Como ficou o Grupo A na classificação da Libertadores

Repórter
Publicado em 28 de maio de 2026 às 08h54.
A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.
O Flamengo foi o grande destaque da fase inicial, terminando na liderança com 16 pontos em seis jogos — cinco vitórias e apenas um empate. O time carioca marcou 14 gols e sofreu somente 2, construindo um saldo expressivo de +12.
O Estudiantes ficou com a segunda vaga, somando 9 pontos.
O Independiente Medellín terminou em terceiro com 7 pontos e segue na Sul-Americana, enquanto o Cusco foi eliminado com apenas 1 ponto.
|Rank
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|Últimas 5
|1
|Flamengo
|16
|6
|5
|1
|0
|14
|2
|12
|V-V-E-V-V
|2
|Estudiantes
|9
|6
|2
|3
|1
|6
|5
|1
|V-E-E-D-V
|3
|Independiente Medellín
|7
|6
|2
|1
|3
|6
|11
|-5
|E-D-V-V-D
|4
|Cusco
|1
|6
|0
|1
|5
|4
|12
|-8
|D-D-E-D-D