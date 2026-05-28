Como ficou o Grupo A na classificação da Libertadores

A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.

Grupo A

O Flamengo foi o grande destaque da fase inicial, terminando na liderança com 16 pontos em seis jogos — cinco vitórias e apenas um empate. O time carioca marcou 14 gols e sofreu somente 2, construindo um saldo expressivo de +12.

O Estudiantes ficou com a segunda vaga, somando 9 pontos.

O Independiente Medellín terminou em terceiro com 7 pontos e segue na Sul-Americana, enquanto o Cusco foi eliminado com apenas 1 ponto.