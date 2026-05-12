Como fazer a trend da arquibancada da Copa do Mundo no ChatGPT

'Trend' da arquibancada: saiba como fazê-la (Imagem gerada por IA)
Redação Exame
Publicado em 12 de maio de 2026 às 05h46.
Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, uma nova tendência nas redes sociais está fazendo sucesso entre os fãs de futebol e tecnologia: criar imagens realistas de si mesmo "flagrado" nas arquibancadas de um estádio, como se fosse uma figura famosa assistindo à partida.
A ideia por trás dessa trend é usar inteligência artificial (IA) para gerar simulações de torcedores em momentos descontraídos e naturais, como se estivessem sendo filmados ao vivo pelas câmeras de transmissão.
A moda já está tomando plataformas como Instagram e TikTok, onde os usuários enviam suas fotos para bots de IA como o ChatGPT, Gemini ou Kling AI, que transformam suas imagens em fotos hiper-realistas de "flagrantes" nas arquibancadas.
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O truque é garantir uma boa qualidade de foto, com iluminação ideal e rosto visível, para que o resultado final seja o mais natural possível, simulando uma cena real de um fã sendo capturado pelas câmeras do estádio.
No ChatGPT ou Gemini, envie o seguinte prompt:
“Crie uma imagem realista dessa pessoa da foto como um torcedor assistindo à Copa do Mundo de 2026 em um estádio lotado. A pessoa deve ser vista de costas, levemente virada para a esquerda, com a atenção voltada para o campo de futebol. A pessoa está usando uma camisa da seleção brasileira de 2026 e está cercada por outros torcedores com camisetas semelhantes. O ambiente é vibrante, e as arquibancadas estão cheias de fãs comemorando a partida. A iluminação deve ser clara e natural, criando uma imagem espontânea, como se fosse uma captura de câmera ao vivo de uma transmissão esportiva. A foto deve ter boa qualidade e o rosto da pessoa deve ser nítido e visível, com detalhes claros para um realismo completo.”
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