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Campeonato Brasileiro: veja a classificação atualizada após a 16ª rodada

Rodada movimenta a classificação e esquenta disputas na parte de cima e de baixo da tabela.

Brasileirão: rodada foi movimentada por diversos jogos importantes (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Brasileirão: rodada foi movimentada por diversos jogos importantes (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 18 de maio de 2026 às 10h54.

A 16ª rodada do Brasileirão chegou ao fim. Com resultados importantes na briga pelo título e também na luta contra o rebaixamento, o torneio segue rumo ao fim do primeiro turno.

Neste último fim de semana, o líder Palmeiras enfrentou o Cruzeiro. A equipe poderia ficar ainda mais distante na liderança, se não fosse o empate por 1 a 1. No entanto, o Flamengo, que ocupa a segunda posição e poderia se aproximar, também empatou por 1 a 1 com o Athletico Paranaense.

Já o São Paulo, que recém-demitiu Roger Machado e está na quarta posição, enfrentou o Fluminense, que ocupa o terceiro lugar do campeonato. O Tricolor Paulista foi derrotado por 2 a 1 e segue afundado em crise.

Na luta contra o rebaixamento, Chapecoense x Remo se enfrentaram, e os paraenses levaram a melhor, vencendo por 3 a 2.

Mirassol, que enfrentou o Atlético-MG, e o Corinthians, adversário do Botafogo, também perderam seus respectivos duelos e seguem na zona da degola.

Veja todos os jogos da 16ª rodada do Brasileirão

  • Atlético-MG 3 x 1 Mirassol
  • Internacional 4 x 1 Vasco
  • Fluminense 2 x 1 São Paulo
  • Palmeiras 1 x 1 Cruzeiro
  • Santos 0 x 3 Coritiba
  • Botafogo 3 x 1 Corinthians
  • Bahia 1 x 1 Grêmio
  • Red Bull Bragantino 2 x 0 Vitória
  • Chapecoense 2 x 3 Remo
  • Athletico-PR 1 x 1 Flamengo

Veja a tabela atualizada do Brasileirão

Pos.TimePGJVE
Palmeiras3516105
Flamengo311594
Fluminense301693
São Paulo241673
Athletico-PR241673
Red Bull Bragantino231672
Bahia231565
Coritiba231665
Botafogo211563
10ºAtlético-MG211663
11ºInternacional211656
12ºVasco201655
13ºCruzeiro201655
14ºVitória191554
15ºGrêmio181646
16ºSantos181646
17ºCorinthians181646
18ºRemo151636
19ºMirassol131534
20ºChapecoense91516
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