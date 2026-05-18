Campeonato Brasileiro: veja a classificação atualizada após a 16ª rodada

A 16ª rodada do Brasileirão chegou ao fim. Com resultados importantes na briga pelo título e também na luta contra o rebaixamento, o torneio segue rumo ao fim do primeiro turno.

Neste último fim de semana, o líder Palmeiras enfrentou o Cruzeiro. A equipe poderia ficar ainda mais distante na liderança, se não fosse o empate por 1 a 1. No entanto, o Flamengo, que ocupa a segunda posição e poderia se aproximar, também empatou por 1 a 1 com o Athletico Paranaense.

Já o São Paulo, que recém-demitiu Roger Machado e está na quarta posição, enfrentou o Fluminense, que ocupa o terceiro lugar do campeonato. O Tricolor Paulista foi derrotado por 2 a 1 e segue afundado em crise.

Na luta contra o rebaixamento, Chapecoense x Remo se enfrentaram, e os paraenses levaram a melhor, vencendo por 3 a 2.

Mirassol, que enfrentou o Atlético-MG, e o Corinthians, adversário do Botafogo, também perderam seus respectivos duelos e seguem na zona da degola.

Veja todos os jogos da 16ª rodada do Brasileirão

Atlético-MG 3 x 1 Mirassol

Internacional 4 x 1 Vasco

Fluminense 2 x 1 São Paulo

Palmeiras 1 x 1 Cruzeiro

Santos 0 x 3 Coritiba

Botafogo 3 x 1 Corinthians

Bahia 1 x 1 Grêmio

Red Bull Bragantino 2 x 0 Vitória

Chapecoense 2 x 3 Remo

Athletico-PR 1 x 1 Flamengo

Veja a tabela atualizada do Brasileirão