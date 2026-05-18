Campeonato Brasileiro: veja a classificação atualizada após a 16ª rodada

Brasileirão: rodada foi movimentada por diversos jogos importantes (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)
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Publicado em 18 de maio de 2026 às 10h54.
A 16ª rodada do Brasileirão chegou ao fim. Com resultados importantes na briga pelo título e também na luta contra o rebaixamento, o torneio segue rumo ao fim do primeiro turno.
Neste último fim de semana, o líder Palmeiras enfrentou o Cruzeiro. A equipe poderia ficar ainda mais distante na liderança, se não fosse o empate por 1 a 1. No entanto, o Flamengo, que ocupa a segunda posição e poderia se aproximar, também empatou por 1 a 1 com o Athletico Paranaense.
Já o São Paulo, que recém-demitiu Roger Machado e está na quarta posição, enfrentou o Fluminense, que ocupa o terceiro lugar do campeonato. O Tricolor Paulista foi derrotado por 2 a 1 e segue afundado em crise.
Na luta contra o rebaixamento, Chapecoense x Remo se enfrentaram, e os paraenses levaram a melhor, vencendo por 3 a 2.
Mirassol, que enfrentou o Atlético-MG, e o Corinthians, adversário do Botafogo, também perderam seus respectivos duelos e seguem na zona da degola.
|Pos.
|Time
|PG
|J
|V
|E
|1º
|Palmeiras
|35
|16
|10
|5
|2º
|Flamengo
|31
|15
|9
|4
|3º
|Fluminense
|30
|16
|9
|3
|4º
|São Paulo
|24
|16
|7
|3
|5º
|Athletico-PR
|24
|16
|7
|3
|6º
|Red Bull Bragantino
|23
|16
|7
|2
|7º
|Bahia
|23
|15
|6
|5
|8º
|Coritiba
|23
|16
|6
|5
|9º
|Botafogo
|21
|15
|6
|3
|10º
|Atlético-MG
|21
|16
|6
|3
|11º
|Internacional
|21
|16
|5
|6
|12º
|Vasco
|20
|16
|5
|5
|13º
|Cruzeiro
|20
|16
|5
|5
|14º
|Vitória
|19
|15
|5
|4
|15º
|Grêmio
|18
|16
|4
|6
|16º
|Santos
|18
|16
|4
|6
|17º
|Corinthians
|18
|16
|4
|6
|18º
|Remo
|15
|16
|3
|6
|19º
|Mirassol
|13
|15
|3
|4
|20º
|Chapecoense
|9
|15
|1
|6