Como está a classificação do Grupo K da Copa do Mundo? Veja tabela

O Grupo K da Copa do Mundo chega à sequência da fase de classificação com a Colômbia na liderança da chave.

A seleção colombiana venceu na estreia e soma três pontos. RD Congo e Portugal empataram na primeira rodada e aparecem com um ponto cada, enquanto o Uzbequistão busca a recuperação após a derrota inicial.

2ª rodada (amanhã, 23/06)

Portugal x Uzbequistão (14h, em Houston)

Colômbia x RD Congo (23h, em Akron).

Como funciona a classificação da Copa do Mundo

Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados do grupo, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.

Legenda: P = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | GP = Gols Pró | GC = Gols Contra | SG = Saldo de Gols | % = Aproveitamento