Classificação do Grupo L da Copa do Mundo; veja tabela

O Grupo L da Copa do Mundo chega à segunda rodada da fase de classificação com a Inglaterra na liderança da chave.

A seleção inglesa venceu na estreia e soma três pontos. Gana também começou o torneio com vitória e aparece logo atrás, enquanto Panamá e Croácia buscam os primeiros pontos para seguir na briga por uma vaga nas oitavas de final.

2ª rodada

Como funciona a classificação da Copa do Mundo

Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados do grupo, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.

Legenda: P = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | GP = Gols Pró | GC = Gols Contra | SG = Saldo de Gols | % = Aproveitamento