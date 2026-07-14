Peso na mínima: quantos anos um argentino precisa trabalhar para comprar 1 bitcoin?

As redes sociais estão agitadas com postagens sobre o peso argentino, que está desde o fim de semana em sua mínima histórica. Nesta terça-feira, 14, cada unidade da moeda argentina é negociada por US$ 0,00068, em queda de 99,8% desde 2009. Enquanto isso, com a alta de hoje, um bitcoin custa mais de US$ 64 mil, o que equivale a 94,8 milhões de pesos argentinos.

A consequência desses números é que o argentino médio precisa desembolsar cada vez mais pesos para conseguir adquirir criptomoedas. Vale lembrar que uma pesquisa da Chainalysis de 2025 revelou que o país é o segundo da América Latina em adoção de criptoativos, perdendo apenas para o Brasil. De julho de 2024 a junho do ano passado, os argentinos movimentaram US$ 93,9 milhões em criptoativos.

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Como o salário mínimo na Argentina em junho estava em 367,8 mil pesos, de acordo com dados do Trading Economics, isso significa que uma pessoa que ganha um salário mínimo no país levaria 257 meses, ou pouco mais de 21 anos para conseguir comprar um bitcoin inteiro. Isso na hipótese irreal de que ela conseguisse poupar 100% desse salário.

Um salário mínimo brasileiro de R$ 1.621, por sua vez, levaria aproximadamente 17 anos para comprar uma unidade de bitcoin. Hoje, um peso equivale a R$ 0,0035.

Bitcoin resistiu mais à inflação

A queda do peso argentino reflete fatores históricos, como emissões de moeda para cobrir déficits fiscais, inflação elevada, controles cambiais e redução das reservas internacionais. Por mais que a política de cortes de gastos do governo de Javier Milei tenha reduzido a inflação consideravelmente, o indicador acumulou 33,2% de alta nos últimos 12 meses.

Na outra ponta, o bitcoin possui uma oferta fixa programada de 21 milhões de unidades. Isso significa que nunca haverá mais do que 21 milhões de bitcoins. Por mais que muitos sejam céticos sobre a capacidade da moeda digital servir como reserva de valor, ela de fato não sofre com a emissão desordenada que divisas como o peso tiveram em anos recentes.

Um usuário na rede social X (Twitter) lembrou que o bitcoin não é o único ativo digital que está muito valorizado em comparação com a moeda argentina. O Robux, moeda do jogo eletrônico Roblox, custa US$ 0,0125, o que equivale a aproximadamente 18 pesos argentinos.

E eu achando que era meme, a moeda da Argentina vale literalmente menos que o robux kkkkkkkkk pic.twitter.com/S2sUiq7gLZ — Murilo Miguel (@MuriloMiguelBa) July 14, 2026

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