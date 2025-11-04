Esporte

Como equipes de Fórmula 1 treinam para pit stops de menos de 2 segundos

Um pit stop envolve até 22 profissionais com funções específicas

12 membros são responsáveis pela troca de pneus (REUTERS / Raymond Ho)

12 membros são responsáveis pela troca de pneus (REUTERS / Raymond Ho)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 13h28.

Os pit stops na Fórmula 1 são momentos que podem definir o resultado de uma corrida. Em menos de dois segundos, uma equipe precisa trocar os quatro pneus de um carro, ajustar componentes aerodinâmicos e liberar o piloto de volta à pista com segurança. Para alcançar esse nível de precisão e velocidade, as equipes realizam treinamentos intensivos e altamente coordenados ao longo de toda a temporada.

Treinamento e simulações

Segundo a Mercedes, cada fim de semana de corrida inclui cerca de 60 pit stops de treinamento, distribuídos entre quinta e domingo. Os treinos começam na fábrica, entre as corridas, e continuam no circuito, com sessões específicas para troca de papéis entre os membros da equipe, simulações de falhas e uso de equipamentos reserva.

A Red Bull Racing, detentora do recorde mundial de pit stop mais rápido (1,82 segundo), afirma que a preparação para esse feito levou cerca de 11 meses. O processo começa no inverno, com treinos físicos, técnicos e de sincronização. A equipe utiliza câmeras de alta velocidade para analisar cada movimento em detalhes e ajustar a performance dos mecânicos.

Estrutura e funções da equipe de pit stop

Um pit stop envolve até 22 profissionais, com funções específicas:

  • 12 membros são responsáveis pela troca de pneus (três por roda: um para o parafuso, um para remover o pneu antigo e outro para instalar o novo).
  • 2 operadores de macacos levantam o carro pela frente e pela traseira.
  • 2 estabilizadores seguram o carro pela entrada de ar para evitar movimentos.
  • 2 técnicos de asa dianteira ajustam a aerodinâmica conforme o feedback do piloto.
  • 1 controlador de tráfego monitora a pista e libera o carro com segurança.

Foco em consistência e segurança

Embora a velocidade seja importante, as equipes priorizam consistência. Um pit stop de 1,9 segundo é excelente, mas se outro durante a mesma corrida leva 3,6 segundos, o ganho é perdido. Por isso, o objetivo é manter tempos baixos e estáveis ao longo da temporada.

Além disso, os treinos incluem situações de emergência, como troca de bico dianteiro, falhas em ferramentas e simulações de duplo pit stop (quando dois carros da mesma equipe param em sequência).

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1Automobilismo

Mais de Esporte

Fórmula 1: pilotos com mais títulos, vitórias e poles na história

Convocação da Seleção Brasileira: veja lista de jogadores para confrontos contra Senegal e Tunísia

Jogos de hoje, 3 de novembro, segunda-feira: onde assistir ao vivo e horários

Ancelotti faz última convocação antes da copa; veja horário

Mais na Exame

Brasil

Fabiano Contarato é eleito presidente da CPI do Crime Organizado

Mercados

Ibovespa opera estável após bater nova máxima intradiária

Um conteúdo Bússola

70% das empresas brasileiras carecem de especialistas em IA

Pop

Quais vezes a família real britânica visitou o Brasil? Veja fotos