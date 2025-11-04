Como equipes de Fórmula 1 treinam para pit stops de menos de 2 segundos

Os pit stops na Fórmula 1 são momentos que podem definir o resultado de uma corrida. Em menos de dois segundos, uma equipe precisa trocar os quatro pneus de um carro, ajustar componentes aerodinâmicos e liberar o piloto de volta à pista com segurança. Para alcançar esse nível de precisão e velocidade, as equipes realizam treinamentos intensivos e altamente coordenados ao longo de toda a temporada.

Treinamento e simulações

Segundo a Mercedes, cada fim de semana de corrida inclui cerca de 60 pit stops de treinamento, distribuídos entre quinta e domingo. Os treinos começam na fábrica, entre as corridas, e continuam no circuito, com sessões específicas para troca de papéis entre os membros da equipe, simulações de falhas e uso de equipamentos reserva.

A Red Bull Racing, detentora do recorde mundial de pit stop mais rápido (1,82 segundo), afirma que a preparação para esse feito levou cerca de 11 meses. O processo começa no inverno, com treinos físicos, técnicos e de sincronização. A equipe utiliza câmeras de alta velocidade para analisar cada movimento em detalhes e ajustar a performance dos mecânicos.

Estrutura e funções da equipe de pit stop

Um pit stop envolve até 22 profissionais, com funções específicas:

12 membros são responsáveis pela troca de pneus (três por roda: um para o parafuso, um para remover o pneu antigo e outro para instalar o novo).

são responsáveis pela troca de pneus (três por roda: um para o parafuso, um para remover o pneu antigo e outro para instalar o novo). 2 operadores de macacos levantam o carro pela frente e pela traseira.

levantam o carro pela frente e pela traseira. 2 estabilizadores seguram o carro pela entrada de ar para evitar movimentos.

seguram o carro pela entrada de ar para evitar movimentos. 2 técnicos de asa dianteira ajustam a aerodinâmica conforme o feedback do piloto.

ajustam a aerodinâmica conforme o feedback do piloto. 1 controlador de tráfego monitora a pista e libera o carro com segurança.

Foco em consistência e segurança

Embora a velocidade seja importante, as equipes priorizam consistência. Um pit stop de 1,9 segundo é excelente, mas se outro durante a mesma corrida leva 3,6 segundos, o ganho é perdido. Por isso, o objetivo é manter tempos baixos e estáveis ao longo da temporada.

Além disso, os treinos incluem situações de emergência, como troca de bico dianteiro, falhas em ferramentas e simulações de duplo pit stop (quando dois carros da mesma equipe param em sequência).