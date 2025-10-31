McDonald’s lança miniatura de carro da Oracle Red Bull Racing

O McDonald’s lança nesta sexta-feira, 31, uma nova ação ligada ao automobilismo com o lançamento de uma miniatura do carro RB21 da Oracle Red Bull Racing. A iniciativa celebra a estreia do Méqui como race partner da equipe durante o São Paulo Grand Prix 2025.

A réplica traz a pintura oficial do carro do piloto Max Verstappen nesta temporada, com os arcos dourados do McDonald’s na frente do halo. A parceria marca também a chegada do Red Bull Energy Drink aos restaurantes da rede no Brasil.

“O McDonald’s é uma love brand que entende de emoção e, por isso, nos conectamos com as paixões dos nossos consumidores. O automobilismo é, sem dúvidas, uma delas”, diz Ilca Sierra, diretora de marketing da Divisão Brasil da Arcos Dorados. “Ao nos unirmos com a Oracle Red Bull Racing para trazer esse colecionável, a réplica de um carro que rodará nas pistas apenas uma vez, e justamente aqui no Brasil, temos certeza de que estamos criando um momento memorável.”

As miniaturas estarão disponíveis em duas fases de distribuição a partir de 4 de novembro, em unidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Distrito Federal. Os cupons poderão ser resgatados no aplicativo do Méqui e utilizados em restaurantes participantes.

Serão oferecidas duas opções, por CPF:

Cupom 1: compra de uma McOferta (Big Mac, Quarterão Cheddar McMelt, McChicken ou McNuggets 10 unidades), um Red Bull Energy Drink e o carrinho colecionável, a partir de R$ 139,90

Cupom 2: compra de um carrinho individual, a partir de R$ 119,90

A aquisição pode ser feita no balcão, nos totens de autoatendimento ou pelo Drive-Thru. A ação é válida por tempo limitado e sujeita à disponibilidade.

A collab busca reforçar a presença do McDonald’s no universo esportivo e ampliar o portfólio de produtos em seus restaurantes. Segundo a Arcos Dorados, a empresa quer “celebrar o esporte oferecendo algo realmente especial aos fãs das marcas”.