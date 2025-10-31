McDonald’s lança miniatura de carro da Oracle Red Bull Racing

Miniatura do carro RB21 da Oracle Red Bull Racing, com os arcos dourados do McDonald’s no halo, celebra a estreia do Méqui como race partner da escuderia no São Paulo Grand Prix 2025 (Fabio Piva)
Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 13h23.
Última atualização em 31 de outubro de 2025 às 13h35.
O McDonald’s lança nesta sexta-feira, 31, uma nova ação ligada ao automobilismo com o lançamento de uma miniatura do carro RB21 da Oracle Red Bull Racing. A iniciativa celebra a estreia do Méqui como race partner da equipe durante o São Paulo Grand Prix 2025.
A réplica traz a pintura oficial do carro do piloto Max Verstappen nesta temporada, com os arcos dourados do McDonald’s na frente do halo. A parceria marca também a chegada do Red Bull Energy Drink aos restaurantes da rede no Brasil.
“O McDonald’s é uma love brand que entende de emoção e, por isso, nos conectamos com as paixões dos nossos consumidores. O automobilismo é, sem dúvidas, uma delas”, diz Ilca Sierra, diretora de marketing da Divisão Brasil da Arcos Dorados. “Ao nos unirmos com a Oracle Red Bull Racing para trazer esse colecionável, a réplica de um carro que rodará nas pistas apenas uma vez, e justamente aqui no Brasil, temos certeza de que estamos criando um momento memorável.”
As miniaturas estarão disponíveis em duas fases de distribuição a partir de 4 de novembro, em unidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Distrito Federal. Os cupons poderão ser resgatados no aplicativo do Méqui e utilizados em restaurantes participantes.
Serão oferecidas duas opções, por CPF:
A aquisição pode ser feita no balcão, nos totens de autoatendimento ou pelo Drive-Thru. A ação é válida por tempo limitado e sujeita à disponibilidade.
A collab busca reforçar a presença do McDonald’s no universo esportivo e ampliar o portfólio de produtos em seus restaurantes. Segundo a Arcos Dorados, a empresa quer “celebrar o esporte oferecendo algo realmente especial aos fãs das marcas”.