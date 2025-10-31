Marketing

McDonald’s lança miniatura de carro da Oracle Red Bull Racing

Ação marca estreia do Méqui como race partner da escuderia no GP de São Paulo e inclui venda do energético Red Bull nos restaurantes da rede

Miniatura do carro RB21 da Oracle Red Bull Racing, com os arcos dourados do McDonald’s no halo, celebra a estreia do Méqui como race partner da escuderia no São Paulo Grand Prix 2025 (Fabio Piva)

Miniatura do carro RB21 da Oracle Red Bull Racing, com os arcos dourados do McDonald’s no halo, celebra a estreia do Méqui como race partner da escuderia no São Paulo Grand Prix 2025 (Fabio Piva)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 13h23.

Última atualização em 31 de outubro de 2025 às 13h35.

Tudo sobrecollabs
Saiba mais

O McDonald’s lança nesta sexta-feira, 31, uma nova ação ligada ao automobilismo com o lançamento de uma miniatura do carro RB21 da Oracle Red Bull Racing. A iniciativa celebra a estreia do Méqui como race partner da equipe durante o São Paulo Grand Prix 2025.

A réplica traz a pintura oficial do carro do piloto Max Verstappen nesta temporada, com os arcos dourados do McDonald’s na frente do halo. A parceria marca também a chegada do Red Bull Energy Drink aos restaurantes da rede no Brasil.

“O McDonald’s é uma love brand que entende de emoção e, por isso, nos conectamos com as paixões dos nossos consumidores. O automobilismo é, sem dúvidas, uma delas”, diz Ilca Sierra, diretora de marketing da Divisão Brasil da Arcos Dorados. “Ao nos unirmos com a Oracle Red Bull Racing para trazer esse colecionável, a réplica de um carro que rodará nas pistas apenas uma vez, e justamente aqui no Brasil, temos certeza de que estamos criando um momento memorável.”

As miniaturas estarão disponíveis em duas fases de distribuição a partir de 4 de novembro, em unidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Distrito Federal. Os cupons poderão ser resgatados no aplicativo do Méqui e utilizados em restaurantes participantes.

Serão oferecidas duas opções, por CPF:

  • Cupom 1: compra de uma McOferta (Big Mac, Quarterão Cheddar McMelt, McChicken ou McNuggets 10 unidades), um Red Bull Energy Drink e o carrinho colecionável, a partir de R$ 139,90
  • Cupom 2: compra de um carrinho individual, a partir de R$ 119,90

A aquisição pode ser feita no balcão, nos totens de autoatendimento ou pelo Drive-Thru. A ação é válida por tempo limitado e sujeita à disponibilidade.

A collab busca reforçar a presença do McDonald’s no universo esportivo e ampliar o portfólio de produtos em seus restaurantes. Segundo a Arcos Dorados, a empresa quer “celebrar o esporte oferecendo algo realmente especial aos fãs das marcas”.

Acompanhe tudo sobre:estrategias-de-marketingcollabsMcDonald's

Mais de Marketing

Slides não inspiram. Pessoas, sim

Ambev substitui Heineken e assume Champions League em 2027

Curta ironiza cases fakes em Cannes com 'publicitário preso'; assista

MMA Smarties 2025: Pedigree Caramelo conquista o Grand Prix

Mais na Exame

Brasil

Petrobras anuncia redução de preços do gás natural

Inteligência Artificial

Nvidia e Hyundai fecham parceria para joint-venture de IA

Um conteúdo Bússola

Gestão Sustentável: COP30 é possível último teste para capacidade de mobilização global

Mundo

Haddad lidera agenda estratégica para financiamento antes da COP30