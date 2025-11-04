Seis rodas na F1? Relembre as máquinas mais bizarras do grid

A Fórmula 1 é conhecida por sua constante busca por inovação técnica. Ao longo das décadas, algumas equipes desafiaram os padrões com projetos ousados — e, por vezes, excêntricos. Entre essas tentativas, os carros de seis rodas se destacam como uma das ideias mais radicais já vistas no grid.

Tyrrell P34: o pioneiro das seis rodas

O caso mais famoso é o Tyrrell P34, apresentado em 1976. O carro britânico tinha quatro rodas dianteiras menores e duas traseiras convencionais. O objetivo era reduzir a resistência aerodinâmica e aumentar a área de contato com o solo, melhorando a aderência nas curvas. O P34 chegou a vencer o GP da Suécia de 1976, pilotado por Jody Scheckter, e conquistou outros pódios ao longo da temporada.

Apesar do sucesso inicial, o projeto foi abandonado em 1977 devido à dificuldade de desenvolvimento dos pneus dianteiros, que eram exclusivos e não recebiam a mesma atenção dos fabricantes.

Outras tentativas: Williams, March e Ferrari

O conceito de seis rodas também foi explorado por outras equipes:

Williams FW07D e FW08B: testados no início dos anos 1980, tinham quatro rodas traseiras motrizes e duas dianteiras. A ideia era melhorar a tração, mas os carros nunca chegaram a competir oficialmente.

Williams FW07D (Divulgação)

March 2-4-0 : seguiu a mesma lógica da Williams, com quatro rodas traseiras. O projeto foi testado, mas não teve continuidade.

: seguiu a mesma lógica da Williams, com quatro rodas traseiras. O projeto foi testado, mas não teve continuidade. Ferrari 312T6: embora menos conhecido, a Ferrari também experimentou um protótipo de seis rodas, mas o modelo nunca foi levado às pistas.

Ferrari 312T6

Por que os carros de seis rodas foram banidos?

A FIA proibiu o uso de mais de quatro rodas motrizes em 1983, encerrando qualquer tentativa de trazer de volta os carros de seis rodas. A decisão foi motivada por preocupações com os custos de desenvolvimento, segurança e padronização técnica.