Torcedores do Cuiabá podem doar 7% do Imposto de Renda para as categorias de base do clube

Por meio da Lei nº 11.438/06 – Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), o Cuiabá, em parceria com o Ministério da Cidadania, tem investido e desenvolvido o Centro de Formação de Atletas. Esta iniciativa tem permitido ao clube disponibilizar mais recursos para aprimorar o desenvolvimento de seus jogadores. A instituição conseguiu que 7% do Imposto de Renda das pessoas físicas e 2% do Imposto de Renda das pessoas jurídicas possam ser destinados ao projeto.

Contribuições e benefícios para o clube

“O Centro de Formação de Atletas é essencial para o desenvolvimento dos nossos jogadores. Com a destinação de parte do Imposto de Renda, os torcedores podem contribuir diretamente sem nenhum custo adicional. Este apoio permitirá aprimorar nossa infraestrutura e capacitar melhor nossos jovens talentos”, afirma Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá.

Em primeiro lugar, para contribuir, o torcedor terá que fazer a doação para a conta específica do projeto (Banco do Brasil, agência 1216-5, conta corrente 12856-4), que poderá ser realizada através de transferências por PIX (projetos@cuiabaesporteclube.com.br), DOC, TED ou depósito no caixa. Em seguida, com o recibo em mãos, é só deduzir a doação diretamente no Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).

Valorização das categorias de base do Cuiabá

A valorização das categorias de base do Cuiabá faz parte do projeto do clube. O Dourado é o único time mato-grossense a ostentar o Certificado de Clube Formador emitido pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Além disso, a equipe é atual campeã do torneio estadual nas categorias sub-11, 13, 15, 17 e 20.

A contribuição dos torcedores será essencial para o aprimoramento da estrutura e para o desenvolvimento contínuo de jovens talentos no Cuiabá.