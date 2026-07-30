Cartão amarelo vai estampar publicidade pela primeira vez no futebol brasileiro

A CBF anunciou a Yelum Seguros como patrocinadora da arbitragem brasileira. A partir desta quinta-feira, 30, e até o fim do ano, o logotipo da seguradora vai aparecer nos cartões amarelos usados pelos árbitros em todas as partidas do Campeonato Brasileiro Série A e da Copa do Brasil.

Essa é a primeira vez que uma marca estampa os cartões dos juízes no futebol brasileiro. A identidade visual da empresa também vai aparecer nas mangas dos uniformes e nas munhequeiras da equipe de arbitragem.

Segundo a CBF, a escolha do formato tem relação com a cor da marca, semelhante à do cartão amarelo, e com o conceito de prevenção associado ao símbolo, em vez de um patrocínio a clube ou campeonato. A Yelum optou por se vincular a um elemento do próprio jogo.

"Escolhemos um símbolo que faz parte da dinâmica do jogo e que tem relação direta com o negócio da seguradora", diz André Truzzi, VP de Transformação e Assistência do Grupo HDI, controlador da Yelum.

O projeto foi desenvolvido pela agência Greenz - Aceleradora de Negócios, em parceria com a Wolff Sports.