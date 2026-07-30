Esporte

Fase de grupos copa 2026

Cartão amarelo vai estampar publicidade pela primeira vez no futebol brasileiro

A identidade visual da empresa também vai aparecer nas mangas dos uniformes e nas munhequeiras da equipe de arbitragem

Cartão com publicidade: Essa é a primeira vez que uma marca estampa os cartões dos juízes no futebol brasileiro (Yelum/Divulgação)

Cartão com publicidade: Essa é a primeira vez que uma marca estampa os cartões dos juízes no futebol brasileiro (Yelum/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 30 de julho de 2026 às 14h47.

A CBF anunciou a Yelum Seguros como patrocinadora da arbitragem brasileira. A partir desta quinta-feira, 30, e até o fim do ano, o logotipo da seguradora vai aparecer nos cartões amarelos usados pelos árbitros em todas as partidas do Campeonato Brasileiro Série A e da Copa do Brasil. 

Essa é a primeira vez que uma marca estampa os cartões dos juízes no futebol brasileiro. A identidade visual da empresa também vai aparecer nas mangas dos uniformes e nas munhequeiras da equipe de arbitragem.

Segundo a CBF, a escolha do formato tem relação com a cor da marca, semelhante à do cartão amarelo, e com o conceito de prevenção associado ao símbolo, em vez de um patrocínio a clube ou campeonato. A Yelum optou por se vincular a um elemento do próprio jogo.

"Escolhemos um símbolo que faz parte da dinâmica do jogo e que tem relação direta com o negócio da seguradora", diz André Truzzi, VP de Transformação e Assistência do Grupo HDI, controlador da Yelum.

O projeto foi desenvolvido pela agência Greenz - Aceleradora de Negócios, em parceria com a Wolff Sports.

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