Após repescagem, Netinho derrota espanhol e Brasil leva o bronze no taekwondo nas Olimpíadas

Edival Pontes, o Netinho, conquistou a medalha de bronze no taekwondo até 68kg nas Olimpíadas de Paris, nesta quinta-feira, 8. O lutador derrotou o espanhol Javier Perez Pólo.

O brasileiro de 26 anos teve um desempenho espetacular nas duas lutas decisivas no Grand Palais, conquistando a medalha ao derrotar o espanhol Javier Pérez Polo na disputa pelo terceiro lugar. Antes disso, na repescagem, ele havia se vingado do turco Hakan Reçber, que o havia derrotado nas Olimpíadas de Tóquio 2020.

Edival Pontes completou sua segunda participação em Jogos Olímpicos, conquistando duas vitórias e sofrendo uma derrota em Paris. Ele começou sua jornada perdendo nas oitavas de final para o jordaniano Zaid Kareem, mas a classificação de seu adversário para a final permitiu que Netinho continuasse na disputa. Restavam duas lutas para alcançar o pódio, e o brasileiro garantiu a medalha ao vencer Hakan Reçber e Javier Pérez Polo, ambos por 2 rounds a 1.

Edival Pontes se torna o terceiro atleta brasileiro a subir ao pódio no taekwondo em Jogos Olímpicos. O paraibano se junta a Natália Falavigna (-67kg) e Maicon Siqueira (+80kg), que também conquistaram medalhas de bronze, em Pequim 2008 e Rio 2016, respectivamente.

Como foi a repescagem?

Logo após uma revisão anular uma punição contra o turco Reçber, Edival conseguiu dois chutes na cabeça do adversário. Em apenas 23 segundos, o turco virou o primeiro round, acertando um chute no tronco, outro na cabeça e mais um no tronco. Netinho, no entanto, conseguiu recuperar a vantagem no final, beneficiando-se de duas penalizações contra o adversário, fechando o round em 8 a 7.

O rival começou o segundo round com um chute no tronco, mas logo foi penalizado duas vezes. Nos últimos 12 segundos, ambos os competidores receberam penalizações, e o round terminou empatado em 3 a 3. Contudo, o turco foi declarado vencedor por superioridade, conforme o julgamento da arbitragem.

O último round foi marcado por quase um minuto sem pontuações. Até que Edival acertou um chute no tronco e Reçber foi penalizado. O turco tentou um chute giratório, mas o brasileiro se defendeu com sucesso, somando pontos no contra-ataque e encerrando o round com um placar de 7 a 1.

Onde assistir aos Jogos Olímpícos?

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay e Cazé TV.