Almir dos Santos faz 5ª melhor marca e coloca o Brasil na final do salto triplo após 16 anos

Almir dos Santos garantiu sua vaga na final do salto triplo masculino nas Olimpíadas de Paris após bom desempenho na prova nesta quarta-feira, 7.

O atleta saltou a 17,06m nas classificatórias, no Stade de France, e ficou no top-12 classificatório para a decisão.

Com esse desempenho, Almir alcançou a quinta melhor marca na classificação geral e competirá por uma medalha na sexta-feira, 9, em uma prova marcada para as 15h15 (horário de Brasília).

Esta é a primeira vez que o Brasil chega à final do salto triplo desde os Jogos Olímpicos de Pequim-2008, quando Jadel Gregório representou o país.

Na disputa, Almir foi superado apenas pelos atletas que bateram o índice mínimo de 17,10m para garantir vaga na decisão. Entre eles: o português Pedro Pichardo, com 17,44m, o espanhol Jordan Díaz, com 17,24m, o norte-americano Salif Mane, com 17,16m, e Hugues Fabrice Zango, de Burquina Fasso, com 17,16m.

O Brasil tem uma tradição de destaque na modalidade, com nomes como Adhemar Ferreira da Silva e João Carlos de Oliveira, conhecido como João do Pulo, ambos recordistas mundiais e medalhistas olímpicos.

Veja os 12 classificados para a final do salto triplo

Pedro Pichardo (Portugal): 17,44m

Jordan Díaz (Espanha): 17,24m

Salif Mane (EUA): 17,16m

Hugues Fabrice Zango (Burquina Fasso): 17,16m

Almir dos Santos (Brasil): 17,06m

Jaydon Hibbert (Jamaica): 16,99m

Max Hess (Alemanha): 16,98m

Yaming Zhu (China): 16,91m

Yasser Triki (Argélia): 16,85m

Connor Murphy (Austrália): 16,80m

Lazaro Martinez (Cuba): 16,79m

Andy Díaz (Itália): 16,79m

Quando será a final do salto triplo masculino?

A final do salto triplo masculino ocorrerá nesta sexta-feira, 9, às 15h15.

Onde assistir?

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay e Cazé TV.