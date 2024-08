Ana Patrícia e Duda batem a Austrália e Brasil vai para a final do vôlei de praia nas Olimpíadas

Ana Patrícia e Duda voltaram com garra às areias da Arena Torre Eiffel nesta quinta-feira, 8, para a disputa da semifinal do vôlei de praia contra as australianas Mariafe e Clancy.

Após um intenso jogo, a dupla brasileira derrotou as rivais e garantiu a vaga nas finais da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris.

Com 100% de aproveitamento, a dupla brasileira ainda não perdeu nenhum set na competição. Pelo caminho, venceram Marwa e Elghobashy (Egito), Liliana e Paula (Espanha), Gottardi e Menegatti (Itália), a dupla japonesa Akiko e Ishii, além da letãs Tina e Anastasija nas quartas.

A equipe australiana formada por Mariafe e Clacy, dupla que eliminou as brasileiras Bárbara e Carol nas oitavas de final. Nas quartas, elas venceram por 2 sets a 1 as suíças Esmee e Zoe para avançar na competição.

Como foi o jogo?

Mariafe e Clancy venceram o primeiro set por 22 a 20. As brasileiras tiveram um bom começo de partida e chegaram a abrir 9 a 5. No entanto, elas perderam a vantagem durante uma passagem de Clancy pelo saque.

A dupla brasileira fez 18 a 15, mas Mariafe e Clancy se aproveitaram dos equívocos e garantiram a vitória da parcial.

Por outro lado, no segundo set, o Brasil tinha a vantagem de 21 a 15. Ana Patrícia e Duda apresentaram uma boa defesa e deram saques potentes contra as autralianas, se aproveitando dos erros das rivais. As jogadoras cresceram na reta final depois de um rally que terminou com ponto para o Brasil com a defesa de Duda. Mesmo assim, o erro de devolução das australianas ajudou as brasileiras a garantir o ponto decisivo.

Onde assistir aos Jogos Olímpícos?

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay e Cazé TV.