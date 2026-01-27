Brasileirão já teve 30 clubes que hoje não existem mais

Ao longo de sua história, o Brasileirão já contou com 161 clubes na elite do futebol nacional. Desses, 30 deixaram de existir de alguma forma, segundo levantamento histórico publicado pelo jornal O Globo, que analisou equipes que chegaram à primeira divisão e desapareceram do cenário profissional.

O número indica que quase um em cada cinco clubes que já disputaram a elite nacional não sobreviveu às transformações do futebol brasileiro. As causas variam entre extinção jurídica, fusões, abandono do profissionalismo e longos períodos de inatividade.

Dificuldades financeiras

Grande parte desses clubes participou do campeonato nacional antes de 1971, período da Taça Brasil. Na época, o acesso à elite era mais simples, geralmente restrito aos campeões estaduais, e as campanhas eram curtas. Isso permitia a entrada de clubes com estruturas limitadas, mas dificultava a permanência.

Com a consolidação do Brasileirão moderno, mais longo e financeiramente exigente, muitos desses projetos não conseguiram acompanhar o aumento de custos com logística, elenco e organização administrativa.

Entre os casos mapeados, há clubes oficialmente extintos, como o Eletrovapo, de Niterói, que encerrou atividades em 1977 após dificuldades financeiras. Outros desapareceram por meio de fusões, especialmente no Paraná, onde sucessivas uniões deram origem a novos clubes.

Também há equipes que optaram por encerrar o futebol profissional, mantendo apenas atividades sociais ou amadoras, além de projetos ligados a empresas ou ao poder público que foram descontinuados quando perderam sustentação econômica ou política.

Concentração regional

Os estados com maior número de clubes extintos que já disputaram a elite são Paraná, Distrito Federal e Rio de Janeiro, com seis casos cada. No Rio, mudanças estruturais após a fusão dos estados da Guanabara e do Rio, em 1975, reduziram o espaço para equipes fora da capital.

Já em Brasília, muitos clubes surgiram vinculados a órgãos públicos ou empresas ligadas à construção da cidade. Com o fim desses ciclos, o futebol local perdeu força e várias equipes desapareceram.

Novo calendário do Brasileirão 2026

A CBF implementou mudanças profundas para a temporada 2026, reorganizando datas para alinhar o futebol brasileiro ao calendário internacional, principalmente neste ano por causa da Copa do Mundo que acontece entre junho e julho, e minimizar sobrecargas de jogos.

O Brasileirão Série A 2026 começa em 28 de janeiro e termina em 2 de dezembro, passando a ocupar praticamente toda a temporada — algo inédito na história dos pontos corridos. Também haverá pausa entre 11 de junho e 19 de julho devido à Copa do Mundo de 2026.

Os estaduais seguem abrindo o ano, entre 11 de janeiro e 8 de março, mas agora com redução para 11 datas, permitindo mais espaço no calendário.

A Copa do Brasil também passa por mudanças importantes: aumenta para 126 participantes e terá final em jogo único no dia 6 de dezembro. As fases iniciais serão em jogos únicos, enquanto os clubes da Série A entram apenas na quinta fase.

Além disso, competições continentais começam mais cedo: a Libertadores inicia em 18 de fevereiro, com final programada para 28 de novembro.