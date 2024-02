Com mais de 80% Internacional é o clube com o maior aproveitamento da Série A em 2024; veja top 5

Às vésperas do primeiro Gre-Nal do ano, a torcida colorada já tem um motivo para se empolgar: é o clube com o melhor início de temporada no Brasil. Após nove jogos no ano, o Inter apresenta 81,4% de aproveitamento, com sete vitórias. A equipe gaúcha não venceu apenas duas vezes em 2024, dessas, perdeu uma e empatou a outra.

O bom início de temporada se deve muito ao trabalho feito pelo clube na janela de transferências do início do ano e às boas contratações que chegam para o técnico Coudet. No total, o Internacional já adicionou quatro nomes ao seu elenco, são eles: Hyoran, Ivan, Lucas Alario e Robert Renan.

O atacante argentino e o zagueiro que veio do Zenit destacam-se como os principais acréscimos da equipe para 2024. Mais recentemente, o Internacional fechou com o volante Fernando, ex-Manchester City; o atacante Wesley, ex-Cruzeiro e Palmeiras; o meio-campista Bruno Gomes, ex-Coritiba; e negocia com Borré, colombiano carrasco do rival Grêmio na Libertadores de 2018, quando atuava pelo River Plate-ARG.

“É um ótimo início de temporada, refletindo a atuação do clube na última janela e a manutenção do esqueleto do último ano. Conseguimos adquirir peças desejadas pelos concorrentes no mercado e mesmo assim o Inter não se encontra entre os que mais gastaram no cenário do futebol nacional. Fruto de trabalho e integração entre todos os departamentos do clube”, afirma Felipe Becker, vice-presidente de futebol do Internacional.

Mesmo com as boas contratações, o clube gaúcho não figura entre os cinco times que mais investiram dinheiro neste início de temporada. O clube adotou uma postura assertiva nos investimentos, ou seja, acertar sem gastar muito.

“Estou encantado com o incômodo que vou ter para montar o time. Clube grande é assim. Tem grandes jogadores, e é difícil montar um time titular. Acho que sofremos no último semestre quanto à quantidade de jogos e desgaste. E sempre digo, a competição interna aumenta o nível individual”, disse Eduardo Coudet, técnico da equipe.

No próximo domingo, às 18h (de Brasília), o Internacional voltará a campo para defender seu ótimo início de ano no Gauchão. O Colorado enfrenta o Grêmio, o maior rival, pelo Gre-Nal 441. O Inter chega confiante, embalado pela boa campanha e motivado pela última vitória no clássico, válida pelo Campeonato Brasileiro de 2023, por 3 a 2.

O Grêmio, por sua vez, ainda tenta se encontrar em 2024, com as novas contratações buscando um espaço na equipe. Os novos reforços Du Queiroz e Pavón devem ganhar espaço no time titular, e Diego Costa, ex-Botafogo e Atlético-MG, será relacionado pela primeira vez.

Confira os 5 melhores aproveitamentos de times da Série A em 2024: