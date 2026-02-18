Club Brugge x Atlético de Madrid: horário e onde assistir

Champions League: torneio europeu entra na fase mata-mata (David Ramos/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 10h12.
Club Brugge e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 18, pelo jogo de ida da repescagem da Champions League.
O duelo será disputado no estádio Jan Breydel, em Bruges, e vale vaga nas oitavas de final da competição europeia.
Para chegar ao mata-mata, o Atlético terminou a fase de liga na 14ª colocação, com 12 pontos, encerrando sua participação com derrota em casa para o Bodo Glimt. Já o Brugge ficou em 20º lugar, com 10 pontos, garantindo presença no playoff após vencer o Olympique por 3 a 0.
Nos últimos cinco jogos, o Brugge soma quatro vitórias e uma derrota. A equipe venceu Cercle Brugge (2 a 1) e Standard Liege (3 a 0) pelo Campeonato Belga, superou o Marseille (3 a 0) pela Champions e bateu o Zulte-Waregem (4 a 3), também pelo torneio nacional.
O Atlético, por sua vez, alternou resultados recentes: perdeu para o Rayo Vallecano (3 a 0) e para o Real Betis (1 a 0) por LaLiga, empatou com o Levante (0 a 0) e goleou o Barcelona (4 a 0) e o próprio Betis (5 a 0) pela Copa do Rei.
A partida será disputada nesta quarta-feira às 17h (de Brasília), no estádio Jan Breydel, em Bruges (Bélgica).
O confronto é válido pelo jogo de ida da repescagem da Champions League. O duelo de volta está previsto para o estádio Metropolitano de Madrid, no dia 24 de fevereiro.
A transmissão será feita pelos canais TNT e no streaming HBO Max, a partir das 17h (de Brasília).
Na fase de liga da Champions, o Atlético de Madrid terminou em 14º lugar, com 12 pontos, enquanto o Club Brugge ficou na 20ª posição, com 10 pontos, assegurando a vaga no playoff.
Os critérios de classificação são os seguintes:
|Pos
|Clube
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Pontos
|1
|Arsenal
|8
|8
|0
|0
|23
|4
|+19
|24
|2
|Bayern Munich
|8
|7
|0
|1
|22
|8
|+14
|21
|3
|Liverpool
|8
|6
|0
|2
|20
|8
|+12
|18
|4
|Tottenham Hotspur
|8
|5
|2
|1
|17
|7
|+10
|17
|5
|Barcelona
|8
|5
|1
|2
|22
|14
|+8
|16
|6
|Chelsea
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|+7
|16
|7
|Sporting CP
|8
|5
|1
|2
|17
|11
|+6
|16
|8
|Manchester City
|8
|5
|1
|2
|15
|9
|+6
|16
|9
|Real Madrid
|8
|5
|0
|3
|21
|12
|+9
|15
|10
|Internazionale
|8
|5
|0
|3
|15
|7
|+8
|15
|11
|Paris Saint-Germain
|8
|4
|2
|2
|21
|11
|+10
|14
|12
|Newcastle United
|8
|4
|2
|2
|17
|7
|+10
|14
|13
|Juventus
|8
|3
|4
|1
|14
|10
|+4
|13
|14
|Atlético de Madrid
|8
|4
|1
|3
|17
|15
|+2
|13
|15
|Atalanta
|8
|4
|1
|3
|10
|10
|0
|13
|16
|Bayer Leverkusen
|8
|3
|3
|2
|13
|14
|-1
|12
|17
|Borussia Dortmund
|8
|3
|2
|3
|19
|17
|+2
|11
|18
|Olympiacos
|8
|3
|2
|3
|10
|14
|-4
|11
|19
|Club Brugge
|8
|3
|1
|4
|15
|17
|-2
|10
|20
|Galatasaray
|8
|3
|1
|4
|9
|11
|-2
|10
|21
|AS Mônaco
|8
|2
|4
|2
|8
|14
|-6
|10
|22
|FK Qarabag
|8
|3
|1
|4
|13
|21
|-8
|10
|23
|Bodo/Glimt
|8
|2
|3
|3
|14
|15
|-1
|9
|24
|Benfica
|8
|3
|0
|5
|10
|12
|-2
|9
|25
|Marseille
|8
|3
|0
|5
|11
|14
|-3
|9
|26
|Pafos
|8
|2
|3
|3
|8
|11
|-3
|9
|27
|Union St.-Gilloise
|8
|3
|0
|5
|8
|17
|-9
|9
|28
|PSV Eindhoven
|8
|2
|2
|4
|16
|16
|0
|8
|29
|Athletic Club
|8
|2
|2
|4
|9
|14
|-5
|8
|30
|Napoli
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|8
|31
|F.C. København
|8
|2
|2
|4
|12
|21
|-9
|8
|32
|Ajax
|8
|2
|0
|6
|8
|21
|-13
|6
|33
|Eintracht Frankfurt
|8
|1
|1
|6
|10
|21
|-11
|4
|34
|Slavia Prague
|8
|0
|3
|5
|5
|19
|-14
|3
|35
|Villareal
|8
|0
|1
|7
|5
|18
|-13
|1
|36
|Kairat Almaty
|8
|0
|1
|7
|7
|22
|-15
|1
Entre os jogadores da competição, o francês Mbappé lidera com folga a tabela de maiores artilheiros. Confira:
|Pos
|Jogador
|Clube
|Gols
|1
|Mbappé
|Real Madrid
|13
|2
|Harry Kane
|Bayern de Munique
|8
|3
|Haaland
|Manchester City
|7
|4
|Gabriel Martinelli
|Arsenal
|6
|4
|Gordon
|Newcastle
|6
|4
|Osimhen
|Galatasaray
|6