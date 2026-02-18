Esporte

Club Brugge x Atlético de Madrid: horário e onde assistir

O duelo será disputado no estádio Jan Breydel, em Bruges, e vale vaga nas oitavas de final da Champions League

Champions League: torneio europeu entra na fase mata-mata (David Ramos/Getty Images)

Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 10h12.

Club Brugge e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 18, pelo jogo de ida da repescagem da Champions League.

O duelo será disputado no estádio Jan Breydel, em Bruges, e vale vaga nas oitavas de final da competição europeia.

Para chegar ao mata-mata, o Atlético terminou a fase de liga na 14ª colocação, com 12 pontos, encerrando sua participação com derrota em casa para o Bodo Glimt. Já o Brugge ficou em 20º lugar, com 10 pontos, garantindo presença no playoff após vencer o Olympique por 3 a 0.

Nos últimos cinco jogos, o Brugge soma quatro vitórias e uma derrota. A equipe venceu Cercle Brugge (2 a 1) e Standard Liege (3 a 0) pelo Campeonato Belga, superou o Marseille (3 a 0) pela Champions e bateu o Zulte-Waregem (4 a 3), também pelo torneio nacional.

O Atlético, por sua vez, alternou resultados recentes: perdeu para o Rayo Vallecano (3 a 0) e para o Real Betis (1 a 0) por LaLiga, empatou com o Levante (0 a 0) e goleou o Barcelona (4 a 0) e o próprio Betis (5 a 0) pela Copa do Rei.

Que horas ocorre o jogo?

A partida será disputada nesta quarta-feira às 17h (de Brasília), no estádio Jan Breydel, em Bruges (Bélgica).

O confronto é válido pelo jogo de ida da repescagem da Champions League. O duelo de volta está previsto para o estádio Metropolitano de Madrid, no dia 24 de fevereiro.

Onde posso assistir ao jogo?

A transmissão será feita pelos canais TNT e no streaming HBO Max, a partir das 17h (de Brasília).

Na fase de liga da Champions, o Atlético de Madrid terminou em 14º lugar, com 12 pontos, enquanto o Club Brugge ficou na 20ª posição, com 10 pontos, assegurando a vaga no playoff.

Os critérios de classificação são os seguintes:

  • 1º ao 8º: classificados diretamente às oitavas de finais
  • 9º ao 16º: playoffs do mata-mata (cabeças de chave)
  • 17º ao 24º: playoffs do mata-mata
  • 25º ao 36º: eliminados
PosClubeJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols PróGols ContraSaldo de GolsPontos
1Arsenal8800234+1924
2Bayern Munich8701228+1421
3Liverpool8602208+1218
4Tottenham Hotspur8521177+1017
5Barcelona85122214+816
6Chelsea85121710+716
7Sporting CP85121711+616
8Manchester City8512159+616
9Real Madrid85032112+915
10Internazionale8503157+815
11Paris Saint-Germain84222111+1014
12Newcastle United8422177+1014
13Juventus83411410+413
14Atlético de Madrid84131715+213
15Atalanta84131010013
16Bayer Leverkusen83321314-112
17Borussia Dortmund83231917+211
18Olympiacos83231014-411
19Club Brugge83141517-210
20Galatasaray8314911-210
21AS Mônaco8242814-610
22FK Qarabag83141321-810
23Bodo/Glimt82331415-19
24Benfica83051012-29
25Marseille83051114-39
26Pafos8233811-39
27Union St.-Gilloise8305817-99
28PSV Eindhoven8224161608
29Athletic Club8224914-58
30Napoli8224915-68
31F.C. København82241221-98
32Ajax8206821-136
33Eintracht Frankfurt81161021-114
34Slavia Prague8035519-143
35Villareal8017518-131
36Kairat Almaty8017722-151

Artilharia da Champions League 2025/26

Entre os jogadores da competição, o francês Mbappé lidera com folga a tabela de maiores artilheiros. Confira:

PosJogadorClubeGols
1MbappéReal Madrid13
2Harry KaneBayern de Munique8
3HaalandManchester City7
4Gabriel MartinelliArsenal6
4GordonNewcastle6
4OsimhenGalatasaray6
