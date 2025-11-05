Club Brugge x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela UEFA Champions League

O jogo entre Club Brugge e Barcelona acontece nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 17h00 (horário de Brasília), no Jan Breydel Stadium, em Bruges, na Bélgica. A partida é válida pela 4ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. A transmissão ao vivo será feita pela TNT e HBO Max.
O Barcelona, comandado por Hansi Flick, ocupa atualmente a 9ª colocação na tabela geral da fase de liga da Champions. Fora da zona de classificação direta para as oitavas de final, o time catalão soma duas vitórias (contra Newcastle e Olympiacos) e uma derrota (para o PSG).
A equipe ainda lida com uma série de desfalques importantes, como Joan García, Gavi, Pedri, Raphinha e Ter Stegen, além das dúvidas envolvendo Christensen, Lewandowski e Dani Olmo.
Já o Club Brugge, jogando em casa, busca surpreender e somar pontos preciosos nesta reta decisiva da fase de grupos.
Onde assistir ao vivo o jogo Club Brugge x Barcelona hoje?
A partida entre Club Brugge e Barcelona, nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 17h00 (de Brasília), será transmitida ao vivo pela TNT e HBO Max.
Prováveis escalações de Club Brugge x Barcelona
Club Brugge: Jackers; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Onyedika, Stanković, Vanaken; Carlos Forbs, Tzolis; Tresoldi.
Técnico: Nicky Hayen.
Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Casadó, Fermín López; Yamal, Rashford; Ferrán Torres.
Técnico: Hansi Flick.
-
1/8
BARCELONA, SPAIN - DECEMBER 27: Vitor Roque poses for the media as he is unveiled as new FC Barcelona player at Spotify Camp Nou on December 27, 2023 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
(FC Barcelona Unveil New Signing Victor Roque)
-
2/8
(4º Endrick - 1.3M)
-
3/8
(Vinicius Junior do Real Madrid)
-
4/8
RABAT, MOROCCO - FEBRUARY 08: Rodrygo of Real Madrid celebrates after scoring his team's third goal during the FIFA Club World Cup Morocco 2022 Semi Final match between Al Ahly and Real Madrid CF at Prince Moulay Abdellah on February 8, 2023 in Rabat, Morocco. (Photo by Mohammad Karamali/DeFodi Images via Getty Images)
(Al Ahly v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup Morocco 2022)
-
5/8
Lucas Moura, no Tottenham durante a UEFA Champions League
(LONDON, ENGLAND - OCTOBER 12: Lucas Moura of Tottenham Hotspur during the UEFA Champions League group D match between Tottenham Hotspur and Eintracht Frankfurt at Tottenham Hotspur Stadium on October 12, 2022 in London, England. (Photo by James Gill - Danehouse/Getty Images))
-
6/8
Lucas Paquetá em partida do Brasil contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa.
(Lucas Paquetá em partida do Brasil contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa)
-
7/8
Gabriel Jesus doou uma camisa autografada. CBF também doou objetos
(Gabriel Jesus doou uma camisa autografada. CBF também doou objetos)
-
8/8
Oscar, jogador da seleção brasileira
(size_960_16_9_Oscar.jpg)