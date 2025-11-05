Club Brugge x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela UEFA Champions League

O jogo entre Club Brugge e Barcelona acontece nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 17h00 (horário de Brasília), no Jan Breydel Stadium, em Bruges, na Bélgica. A partida é válida pela 4ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. A transmissão ao vivo será feita pela TNT e HBO Max.

O Barcelona, comandado por Hansi Flick, ocupa atualmente a 9ª colocação na tabela geral da fase de liga da Champions. Fora da zona de classificação direta para as oitavas de final, o time catalão soma duas vitórias (contra Newcastle e Olympiacos) e uma derrota (para o PSG).

A equipe ainda lida com uma série de desfalques importantes, como Joan García, Gavi, Pedri, Raphinha e Ter Stegen, além das dúvidas envolvendo Christensen, Lewandowski e Dani Olmo.

Já o Club Brugge, jogando em casa, busca surpreender e somar pontos preciosos nesta reta decisiva da fase de grupos.

Onde assistir ao vivo o jogo Club Brugge x Barcelona hoje?

A partida entre Club Brugge e Barcelona, nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 17h00 (de Brasília), será transmitida ao vivo pela TNT e HBO Max.

Prováveis escalações de Club Brugge x Barcelona

Club Brugge: Jackers; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Onyedika, Stanković, Vanaken; Carlos Forbs, Tzolis; Tresoldi.

Técnico: Nicky Hayen.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Casadó, Fermín López; Yamal, Rashford; Ferrán Torres.

Técnico: Hansi Flick.