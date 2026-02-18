Esporte

Bahia x O'Higgins: onde assistir e qual o horário do jogo pela Libertadores

A partida será disputada no estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile, e marca o início da trajetória do Tricolor baiano na competição continental

Bahia: partida desta quarta-feira, 18, marca o início da participação do tricolor baiano na Libertadores 2026 (Reprodução/Facebook)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 10h40.

Bahia e O’Higgins se enfrentam nesta quarta-feira, 18, pelo jogo de ida da segunda fase prévia da Conmebol Libertadores 2026.

A partida será disputada no estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile, e marca o início da trajetória do Tricolor baiano na competição continental.

O time comandado por Rogério Ceni chega embalado por uma sequência invicta na temporada. Já a equipe chilena tenta aproveitar o fator casa para construir vantagem antes do duelo de volta.

Que horas ocorre o jogo?

O confronto entre O’Higgins e Bahia está marcado para as 19h (horário de Brasília), nesta quarta-feira no estádio El Teniente, na cidade de Rancagua.

Onde posso assistir ao jogo?

A transmissão será feita pelo streaming Paramount+.

Libertadores 2026

O duelo é válido pela segunda fase prévia da Conmebol Libertadores 2026.

O O’Higgins iniciou a temporada com três vitórias em quatro jogos em 2026, mas vem de derrota por 2 a 1 para o Deportes Limache pelo Campeonato Chileno, no qual ocupa a quinta colocação.

O Bahia, por sua vez, soma oito vitórias e três empates em 11 partidas na temporada. No último fim de semana, poupou titulares contra o Jacuipense pelo Campeonato Baiano e chega descansado para o compromisso internacional.

Confira a tabela de classificados da competição

Para a edição 2026 da Libertadores, os times foram divididos em oito grupos. Confira as pontuações abaixo.

Grupo A

ClubeJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols PróGols ContraSaldo de GolsPontos
Estudiantes de La Plata6402115+612
Botafogo640285+312
Universidad de Chile631286+210
Carabobo6015213-111

Grupo B

ClubeJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols PróGols ContraSaldo de GolsPontos
River Plate6330137+612
Universitario62224408
Independiente del Valle6222811-38
Barcelona SC611447-34

Grupo C

ClubeJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols PróGols ContraSaldo de GolsPontos
Liga de Quito632184+411
Flamengo632163+311
Central Córdoba (Santiago del Estero)632177011
Deportivo Táchira6006411-70

Grupo D

ClubeJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols PróGols ContraSaldo de GolsPontos
São Paulo6420104+614
Libertad623165+19
Alianza Lima6123711-45
Talleres (Córdoba)611458-34

Grupo E

ClubeJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols PróGols ContraSaldo de GolsPontos
Racing Club6411143+1113
Fortaleza622285+38
Bucaramanga6132610-46
Colo Colo6123515-105

Grupo F

ClubeJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols PróGols ContraSaldo de GolsPontos
Internacional6321128+411
Atlético Nacional630376+19
Bahia621357-27
Nacional6213710-37

Grupo G

ClubeJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols PróGols ContraSaldo de GolsPontos
Palmeiras6600174+1318
Cerro Porteño6213711-47
Bolívar62041211+16
Sporting Cristal6114616-104

Grupo H

ClubeJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols PróGols ContraSaldo de GolsPontos
Vélez Sarsfield6321114+711
Peñarol632194+511
San Antonio Bulo Bulo6204515-106
Club Olimpia6123911-25
