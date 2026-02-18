Bahia x O'Higgins: onde assistir e qual o horário do jogo pela Libertadores

Bahia: partida desta quarta-feira, 18, marca o início da participação do tricolor baiano na Libertadores 2026 (Reprodução/Facebook)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 10h40.
Bahia e O’Higgins se enfrentam nesta quarta-feira, 18, pelo jogo de ida da segunda fase prévia da Conmebol Libertadores 2026.
A partida será disputada no estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile, e marca o início da trajetória do Tricolor baiano na competição continental.
O time comandado por Rogério Ceni chega embalado por uma sequência invicta na temporada. Já a equipe chilena tenta aproveitar o fator casa para construir vantagem antes do duelo de volta.
O confronto entre O’Higgins e Bahia está marcado para as 19h (horário de Brasília), nesta quarta-feira no estádio El Teniente, na cidade de Rancagua.
A transmissão será feita pelo streaming Paramount+.
O duelo é válido pela segunda fase prévia da Conmebol Libertadores 2026.
O O’Higgins iniciou a temporada com três vitórias em quatro jogos em 2026, mas vem de derrota por 2 a 1 para o Deportes Limache pelo Campeonato Chileno, no qual ocupa a quinta colocação.
O Bahia, por sua vez, soma oito vitórias e três empates em 11 partidas na temporada. No último fim de semana, poupou titulares contra o Jacuipense pelo Campeonato Baiano e chega descansado para o compromisso internacional.
Para a edição 2026 da Libertadores, os times foram divididos em oito grupos. Confira as pontuações abaixo.
|Clube
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Pontos
|Estudiantes de La Plata
|6
|4
|0
|2
|11
|5
|+6
|12
|Botafogo
|6
|4
|0
|2
|8
|5
|+3
|12
|Universidad de Chile
|6
|3
|1
|2
|8
|6
|+2
|10
|Carabobo
|6
|0
|1
|5
|2
|13
|-11
|1
|Clube
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Pontos
|River Plate
|6
|3
|3
|0
|13
|7
|+6
|12
|Universitario
|6
|2
|2
|2
|4
|4
|0
|8
|Independiente del Valle
|6
|2
|2
|2
|8
|11
|-3
|8
|Barcelona SC
|6
|1
|1
|4
|4
|7
|-3
|4
|Clube
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Pontos
|Liga de Quito
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|+4
|11
|Flamengo
|6
|3
|2
|1
|6
|3
|+3
|11
|Central Córdoba (Santiago del Estero)
|6
|3
|2
|1
|7
|7
|0
|11
|Deportivo Táchira
|6
|0
|0
|6
|4
|11
|-7
|0
|Clube
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Pontos
|São Paulo
|6
|4
|2
|0
|10
|4
|+6
|14
|Libertad
|6
|2
|3
|1
|6
|5
|+1
|9
|Alianza Lima
|6
|1
|2
|3
|7
|11
|-4
|5
|Talleres (Córdoba)
|6
|1
|1
|4
|5
|8
|-3
|4
|Clube
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Pontos
|Racing Club
|6
|4
|1
|1
|14
|3
|+11
|13
|Fortaleza
|6
|2
|2
|2
|8
|5
|+3
|8
|Bucaramanga
|6
|1
|3
|2
|6
|10
|-4
|6
|Colo Colo
|6
|1
|2
|3
|5
|15
|-10
|5
|Clube
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Pontos
|Internacional
|6
|3
|2
|1
|12
|8
|+4
|11
|Atlético Nacional
|6
|3
|0
|3
|7
|6
|+1
|9
|Bahia
|6
|2
|1
|3
|5
|7
|-2
|7
|Nacional
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|7
|Clube
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Pontos
|Palmeiras
|6
|6
|0
|0
|17
|4
|+13
|18
|Cerro Porteño
|6
|2
|1
|3
|7
|11
|-4
|7
|Bolívar
|6
|2
|0
|4
|12
|11
|+1
|6
|Sporting Cristal
|6
|1
|1
|4
|6
|16
|-10
|4
|Clube
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Pontos
|Vélez Sarsfield
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|+7
|11
|Peñarol
|6
|3
|2
|1
|9
|4
|+5
|11
|San Antonio Bulo Bulo
|6
|2
|0
|4
|5
|15
|-10
|6
|Club Olimpia
|6
|1
|2
|3
|9
|11
|-2
|5